Военные пенсионеры не смогли остановить выселение из квартир в Новосибирске

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Военные в отставке потеряли 33 квартиры и на очереди ещё больше ста; суд поддержал циничные иски Минобороны к «недостаточно пожилым» и отставным.

Более 33 служебных квартир потеряли отставные военные в Пашино из-за решения Минобороны. Вчера, пресс-служба Калининского районного суда сообщила об отклонении апелляций в Новосибирском областном суде.

Скандал с ведомственным жильём произошёл в посёлке «Гвардейский» возле Пашино – в середине августа приставы начали выселять семьи отставных военных по искам Минобороны. СМИ насчитали в картотеке Калининского суда больше 20 дел о выселении новосибирцев, которые были решены в пользу министерства. Практически все ответчики проживали в квартирах по договору социального найма.

«Все ответчики имеют общую продолжительность военной службы менее 10 лет, и один из ответчиков не относится к военным на службе и пенсионерам по старости, все исковые требования судом удовлетворены. Из 33 принятых районным судом решений обжаловано истцами в апелляционной инстанции 18, решения суда оставлены в силе», – сообщила пресс-служба Калининского районного суда.

Ситуация с жильём вызвала протесты – в конце августа на пикет в Пашино собралось более ста человек. В сентябре военные пенсионеры провели второй митинг, по данным участников под угрозой выселения остаются более 150 семей.

По словам юриста Елены Даниловой, чиновники из Минобороны РФ «бьют» по самым незащищённым, то есть тем, кто не может пойти и дослужить необходимое число месяцев до законного получения жилья.

Напомним, 18 сентября одинокие новосибирские пенсионеры показали, как их испытывают холодом и тараканами в социальном центре.