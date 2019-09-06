5 баллов
+21
64.43 71.24
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Железное месиво на Ордынском шоссе: как доставали водителя из кабины бетоновоза

сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

Площадь Маркса перекроют на целый день из-за ярмарки

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников подписал соглашение об улучшении качества оказания онкологической медицинской помощи

сегодня 16:54 Политика 0 Коммент.

Ребёнок впал в кому и потерял братика в страшном ДТП под Новосибирском

сегодня 16:42 Общество 0 Коммент.

План реализации Стратегии развития Новосибирской области нуждается в доработке

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

Очень горько: Новосибирские приставы нашли должницу на её собственной свадьбе

сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирец заплатит 150 тысяч за попытку купить водительские права

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Женщина с ребёнком упала в яму с кипятком в центре Новосибирске

сегодня 15:48 Хроника 0 Коммент.

«Это хищник, а не игрушка»: жительница Новосибирска открыла приют для хорьков

сегодня 15:39 Общество 0 Коммент.

Врачи рассказали о предстоящем росте смертности от онкологии

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

Новосибирский таксист-лихач признал вину в смертельном ДТП в погоне за заказом

сегодня 14:15 Общество 0 Коммент.

Увеличилось число жертв взрыва в Ачинске

сегодня 14:06 Общество 0 Коммент.

Россияне назвали лучшие города для встречи Нового год

сегодня 13:54 Общество 0 Коммент.

Самый вкусный фестиваль этой осени «Коллаборация» пройдёт в Новосибирске

сегодня 13:45 Афиша 0 Коммент.

Знакомые узнали сибирячку без сознания

сегодня 13:24 Общество 0 Коммент.

Дикие танцы: пьяная сибирячка навернулась с капота машины

сегодня 13:15 Хроника 0 Коммент.

Одиноких новосибирских пенсионеров испытывают холодом и тараканами

сегодня 12:57 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавшей в тайге пенсионерки отправили десятки солдат

сегодня 12:08 Общество 0 Коммент.

Видео: первую сваю под новый ЛДС забили в Новосибирске

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Врачи рассказали о предстоящем росте смертности от онкологии

Рубрика: общество, наука

18.09.2019 14:18

фото с сайта pixabay.com

Через два года смертность от рака увеличится на 20-30 %; улучшить ситуацию мешает законодательство.

Медики предсказывают, что в скором времени в России люди будут намного чаще умирать от онкологических заболеваний. Информация об этом появилась на сайте «Известий». 

По словам Алексея Масчана, директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий, смертность от рака в стране может вырасти на 20-30 % из-за правил закупки лекарств. Специалист отмечает, что на смену необходимым западным лекарствам приходят непроверенные дженерики. Порой врачи даже не знают, чем лечить пациентов. Это касается не только дорогих препаратов, но и лекарств, которые используются при обычной терапии.

Единственное решение проблемы Масчан видит в изменении законодательства, которое мешает европейским компаниям выйти на российский рынок. В настоящее время отечественные фармацевтические организации не в состоянии обеспечить качественными лекарствами всех нуждающихся. 

В 2018 году было выявлено 617 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, что на 20 тысяч больше, чем в 2017 году.

Напомним, 17 сентября врач-онколог назвал симптомы рака мозга. 

 

Никита Минин

Теги: врачи учёные онкология

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Железное месиво на Ордынском шоссе: как доставали водителя из кабины бетоновоза

сегодня 17:18 Хроника 0 Коммент.

Площадь Маркса перекроют на целый день из-за ярмарки

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников подписал соглашение об улучшении качества оказания онкологической медицинской помощи

сегодня 16:54 Политика 0 Коммент.

Ребёнок впал в кому и потерял братика в страшном ДТП под Новосибирском

сегодня 16:42 Общество 0 Коммент.

План реализации Стратегии развития Новосибирской области нуждается в доработке

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

Очень горько: Новосибирские приставы нашли должницу на её собственной свадьбе

сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Новосибирец заплатит 150 тысяч за попытку купить водительские права

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

Женщина с ребёнком упала в яму с кипятком в центре Новосибирске

сегодня 15:48 Хроника 0 Коммент.

«Это хищник, а не игрушка»: жительница Новосибирска открыла приют для хорьков

сегодня 15:39 Общество 0 Коммент.

Врачи рассказали о предстоящем росте смертности от онкологии

сегодня 14:18 Общество 0 Коммент.

Новосибирский таксист-лихач признал вину в смертельном ДТП в погоне за заказом

сегодня 14:15 Общество 0 Коммент.

Увеличилось число жертв взрыва в Ачинске

сегодня 14:06 Общество 0 Коммент.

Россияне назвали лучшие города для встречи Нового год

сегодня 13:54 Общество 0 Коммент.

Самый вкусный фестиваль этой осени «Коллаборация» пройдёт в Новосибирске

сегодня 13:45 Афиша 0 Коммент.

Знакомые узнали сибирячку без сознания

сегодня 13:24 Общество 0 Коммент.

Дикие танцы: пьяная сибирячка навернулась с капота машины

сегодня 13:15 Хроника 0 Коммент.

Одиноких новосибирских пенсионеров испытывают холодом и тараканами

сегодня 12:57 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавшей в тайге пенсионерки отправили десятки солдат

сегодня 12:08 Общество 0 Коммент.

Видео: первую сваю под новый ЛДС забили в Новосибирске

сегодня 11:47 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
04.12.2018

Врачебная ошибка как добросовестное заблуждение

...

Читать далее
Image
30.08.2018

Закрытое лечение

Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...

Читать далее
Image
25.06.2018

Оставить окно надежды

Будни обычных врачей и немного медицинских подвиго...

Читать далее
Image
07.06.2018

Право на дым

Что изменилось в Новосибирске после принятия жёстких антитабачных ме...

Читать далее
Image
01.06.2018

Сортируй и сберегай

Как система 5S поможет улучшить работу поликлиник

Читать далее
Image
24.08.2017

Вас пугает слово «рак»? Давайте называть онкологией

О врачах, которые ведут через болезнь и выводят на...

Читать далее

Новости по теме

Андрей Травников подписал соглашение об улучшении качества оказания онкологической медицинской помощи сегодня 16:54 Ребёнок впал в кому и потерял братика в страшном ДТП под Новосибирском сегодня 16:42 Стало известно о трепанации черепа Анастасии Заворотнюк сегодня 00:05

Популярное

Image

Сибирский разлом: семь землетрясений произошло от Алтая до Казахс...

Image

Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали, когда актрисе поставили ...

Image

Проверенные методики не работают: в Новосибирске шестой день ищут...

Image

Топ-5: самые красивые девушки-телеведущие Новосибирска

Image

Опасные пельмени производили в Новосибирской области

Image

Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

Image

Видео: котята-рыболовы показали добычу гостям в Новосибирском зоо...

Image

«Я не взятку, я занимал»: появилось видео задержания начальника с...

Image

Названы регионы Сибири, где попробуют работать четыре дня в недел...

Image

Видео: молния чуть не попала в автомобиль на Бердском шоссе в Нов...

Image

В Сибири выпал первый снег

Image

Две новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes

Image

Колесо обозрения уберут с набережной в Новосибирске