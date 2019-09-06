Врачи рассказали о предстоящем росте смертности от онкологии

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Через два года смертность от рака увеличится на 20-30 %; улучшить ситуацию мешает законодательство.

Медики предсказывают, что в скором времени в России люди будут намного чаще умирать от онкологических заболеваний. Информация об этом появилась на сайте «Известий».

По словам Алексея Масчана, директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий, смертность от рака в стране может вырасти на 20-30 % из-за правил закупки лекарств. Специалист отмечает, что на смену необходимым западным лекарствам приходят непроверенные дженерики. Порой врачи даже не знают, чем лечить пациентов. Это касается не только дорогих препаратов, но и лекарств, которые используются при обычной терапии.

Единственное решение проблемы Масчан видит в изменении законодательства, которое мешает европейским компаниям выйти на российский рынок. В настоящее время отечественные фармацевтические организации не в состоянии обеспечить качественными лекарствами всех нуждающихся.

В 2018 году было выявлено 617 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, что на 20 тысяч больше, чем в 2017 году.

Напомним, 17 сентября врач-онколог назвал симптомы рака мозга.