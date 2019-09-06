Врачи рассказали о предстоящем росте смертности от онкологии

Лента новостейПредложить новость
Железное месиво на Ордынском шоссе: как доставали водителя из кабины бетоновоза
Ребёнок впал в кому и потерял братика в страшном ДТП под Новосибирском
План реализации Стратегии развития Новосибирской области нуждается в доработке
Очень горько: Новосибирские приставы нашли должницу на её собственной свадьбе
Новосибирец заплатит 150 тысяч за попытку купить водительские права
«Это хищник, а не игрушка»: жительница Новосибирска открыла приют для хорьков
Новосибирский таксист-лихач признал вину в смертельном ДТП в погоне за заказом
Самый вкусный фестиваль этой осени «Коллаборация» пройдёт в Новосибирске
Одиноких новосибирских пенсионеров испытывают холодом и тараканами
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Врачи рассказали о предстоящем росте смертности от онкологииРубрика: общество, наука
18.09.2019 14:18
фото с сайта pixabay.com
Через два года смертность от рака увеличится на 20-30 %; улучшить ситуацию мешает законодательство.
Медики предсказывают, что в скором времени в России люди будут намного чаще умирать от онкологических заболеваний. Информация об этом появилась на сайте «Известий».
По словам Алексея Масчана, директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий, смертность от рака в стране может вырасти на 20-30 % из-за правил закупки лекарств. Специалист отмечает, что на смену необходимым западным лекарствам приходят непроверенные дженерики. Порой врачи даже не знают, чем лечить пациентов. Это касается не только дорогих препаратов, но и лекарств, которые используются при обычной терапии.
Единственное решение проблемы Масчан видит в изменении законодательства, которое мешает европейским компаниям выйти на российский рынок. В настоящее время отечественные фармацевтические организации не в состоянии обеспечить качественными лекарствами всех нуждающихся.
В 2018 году было выявлено 617 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, что на 20 тысяч больше, чем в 2017 году.
Напомним, 17 сентября врач-онколог назвал симптомы рака мозга.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Железное месиво на Ордынском шоссе: как доставали водителя из кабины бетоновоза
Ребёнок впал в кому и потерял братика в страшном ДТП под Новосибирском
План реализации Стратегии развития Новосибирской области нуждается в доработке
Очень горько: Новосибирские приставы нашли должницу на её собственной свадьбе
Новосибирец заплатит 150 тысяч за попытку купить водительские права
«Это хищник, а не игрушка»: жительница Новосибирска открыла приют для хорьков
Новосибирский таксист-лихач признал вину в смертельном ДТП в погоне за заказом
Самый вкусный фестиваль этой осени «Коллаборация» пройдёт в Новосибирске
Одиноких новосибирских пенсионеров испытывают холодом и тараканами
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Закрытое лечение
Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...
Право на дым
Что изменилось в Новосибирске после принятия жёстких антитабачных ме...
Вас пугает слово «рак»? Давайте называть онкологией
О врачах, которые ведут через болезнь и выводят на...
Новости по теме
Популярное