Лента новостейПредложить новость
Вселенская печаль: самого грустного котёнка нашли на улице в Новосибирске
Стивен Кинг бы не одобрил: новосибирцев возмутила фотосессия в стиле фильма «Оно»
Бота-борца с лесными пожарами во «ВКонтакте» запустил российский Greenpeace
Испорченный пикник закончился смертью прохожего от сковородки в Искитиме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Вселенская печаль: самого грустного котёнка нашли на улице в НовосибирскеРубрика: общество
18.09.2019 09:57
Фото из группы «Собаки, кошки, потеряшки, найдёныши» в социальной сети «ВКонтакте»
Симпатичную кошку подобрали жители города на улице; теперь Фисе необходим новый дом, где о ней позаботятся.
Новосибирцы нашли котёнка с очень грустными голубыми глазами, которого кто-то выбросил на улицу. Информация об этом появилась в группе «Собаки, кошки, потеряшки и найдёныши» в социальной сети «ВКонтакте».
«В районе улицы Блюхера найдена милая киска: на вид не более четырёх месяцев. Она очень симпатичная, белая с голубыми и очень печальными глазками (альбинос). По всем признакам кошечка глухая, но, думаю, это не помешает ей стать вашей любимицей», – написано в сообщении.
По глазам бедного животного можно прочитать, что Фисе в этой жизни не хватало внимания и добра. Остаётся надеяться, что, обретя новых хозяев и уютный дом, она больше не познает печали.
Напомним, 30 августа котёнок с генетической мутацией нашёл себе дом в Новосибирске.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Вселенская печаль: самого грустного котёнка нашли на улице в Новосибирске
Стивен Кинг бы не одобрил: новосибирцев возмутила фотосессия в стиле фильма «Оно»
Бота-борца с лесными пожарами во «ВКонтакте» запустил российский Greenpeace
Испорченный пикник закончился смертью прохожего от сковородки в Искитиме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное