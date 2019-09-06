Вселенская печаль: самого грустного котёнка нашли на улице в Новосибирске

Фото из группы «Собаки, кошки, потеряшки, найдёныши» в социальной сети «ВКонтакте»

Симпатичную кошку подобрали жители города на улице; теперь Фисе необходим новый дом, где о ней позаботятся.

Новосибирцы нашли котёнка с очень грустными голубыми глазами, которого кто-то выбросил на улицу. Информация об этом появилась в группе «Собаки, кошки, потеряшки и найдёныши» в социальной сети «ВКонтакте».

«В районе улицы Блюхера найдена милая киска: на вид не более четырёх месяцев. Она очень симпатичная, белая с голубыми и очень печальными глазками (альбинос). По всем признакам кошечка глухая, но, думаю, это не помешает ей стать вашей любимицей», – написано в сообщении.

По глазам бедного животного можно прочитать, что Фисе в этой жизни не хватало внимания и добра. Остаётся надеяться, что, обретя новых хозяев и уютный дом, она больше не познает печали.

Напомним, 30 августа котёнок с генетической мутацией нашёл себе дом в Новосибирске.