За подрыв машин гранатой новосибирец получил условный срок

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За подрыв машин гранатой новосибирец получил условный срокРубрика: общество, проиcшествия
18.09.2019 11:25
фото с сайта pixabay.com
Мужчина пытался отомстить обидчику с помощью гранаты, однако случайно взорвал ещё один автомобиль.
Новосибирец незаконно приобрёл боевую гранату РГД-5 в прошлом году, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Проезжая мимо своего дома ночью 17 ноября, мужчина заметил, что в припаркованном «Мерседесе» сидит его знакомый. Ранее между ними произошёл конфликт, и мужчина решил отомстить при помощи гранаты.
Владелец гранаты вернулся в свой автомобиль, достал оружие, и метнул РГД-5 под «Мерседес» обидчика. План не сработал – граната откатилась под припаркованную рядом «Тойоту». В итоге взрыв повредил оба автомобиля.
Ущерб от подрыва двух машин составил 204 тысячи рублей – мужчина полностью признал вину и компенсировал затраты. Сегодня Центральный районный суд Новосибирска вынес подсудимому приговор. За умышленное повреждение чужого имущества и незаконное приобретение и хранение боеприпасов злоумышленник получил 2 года условно с испытательным сроком в 3 года.
Напомним, найденная накануне в районе ОбьГЭСа граната оказалась ржавым куском металла.
Эмиль Фукс
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