Железное месиво на Ордынском шоссе: как доставали водителя из кабины бетоновоза

Фото со страницы группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», видео – со страницы «МАСС Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Новосибирские спасатели опубликовали видео с места аварии на Ордынском шоссе; водитель одного из автомобилей оказался в металлической ловушке, его извлекали с помощью специального снаряжения.

ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло 18 сентября на Ордынском шоссе в Новосибирске. Автобетоновоз марки Howo врезался в фуру марки SCANIA, в результате 49-летний водитель миксера оказался зажат в кабине. Об этом сообщается на странице «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

«Чтобы извлечь водителя из искорёженной кабины, спасателям понадобился гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Кабина бетоновоза крепко вжалась в заднюю часть фуры и зажала ноги водителя», – говорится в публикации.

Спасатели также отмечают, что операция по извлечению пострадавшего длилась около часа.

Водителю, который находился в тяжёлом состоянии, медики скорой помощи поставили обезболивающий укол. После этого они отправили мужчину в стационар.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, 18 сентября Сиб.фм сообщал об аварии у посёлка Безменово в Новосибирской области, в которой погибли четыре человека, в том числе ребёнок.