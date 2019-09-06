Железное месиво на Ордынском шоссе: как доставали водителя из кабины бетоновоза

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Железное месиво на Ордынском шоссе: как доставали водителя из кабины бетоновозаРубрика: проиcшествия
18.09.2019 17:18
Фото со страницы группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», видео – со страницы «МАСС Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»
Новосибирские спасатели опубликовали видео с места аварии на Ордынском шоссе; водитель одного из автомобилей оказался в металлической ловушке, его извлекали с помощью специального снаряжения.
ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло 18 сентября на Ордынском шоссе в Новосибирске. Автобетоновоз марки Howo врезался в фуру марки SCANIA, в результате 49-летний водитель миксера оказался зажат в кабине. Об этом сообщается на странице «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
«Чтобы извлечь водителя из искорёженной кабины, спасателям понадобился гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Кабина бетоновоза крепко вжалась в заднюю часть фуры и зажала ноги водителя», – говорится в публикации.
Спасатели также отмечают, что операция по извлечению пострадавшего длилась около часа.
Водителю, который находился в тяжёлом состоянии, медики скорой помощи поставили обезболивающий укол. После этого они отправили мужчину в стационар.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, 18 сентября Сиб.фм сообщал об аварии у посёлка Безменово в Новосибирской области, в которой погибли четыре человека, в том числе ребёнок.
Мария Машанова
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