Женщина с ребёнком упала в яму с кипятком в центре Новосибирске

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Инцидент произошёл накануне в Центральном районе города; пострадавших госпитализировали с сильными ожогами.

Следователи начали проверку сообщения о падении женщины с маленьким ребёнком в яму с горячей водой в центре Новосибирска. Об этом рассказали Сиб.фм в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. Информация об инциденте была опубликована в местных СМИ. Накануне вечером на улице Ядринцевской в районе одного из строящихся домов тротуар провалился под ногами прохожих.

Проходившая в том месте женщина с ребёнком в коляске упала в кипяток, оба получили серьезные ожоги. Пострадавших госпитализировали в ожоговый центр – ребёнок сейчас в реанимации.

Пресс-служба ведомства сообщает, что предполагается состав преступления, предусмотренный статьёй 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, случай с девочкой, упавшей в колодец по вине директора красноярского ДК завершился штрафом в 10 тысяч рублей.