Женщина с ребёнком упала в яму с кипятком в центре Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Железное месиво на Ордынском шоссе: как доставали водителя из кабины бетоновоза
Ребёнок впал в кому и потерял братика в страшном ДТП под Новосибирском
План реализации Стратегии развития Новосибирской области нуждается в доработке
Очень горько: Новосибирские приставы нашли должницу на её собственной свадьбе
Новосибирец заплатит 150 тысяч за попытку купить водительские права
«Это хищник, а не игрушка»: жительница Новосибирска открыла приют для хорьков
Новосибирский таксист-лихач признал вину в смертельном ДТП в погоне за заказом
Самый вкусный фестиваль этой осени «Коллаборация» пройдёт в Новосибирске
Одиноких новосибирских пенсионеров испытывают холодом и тараканами
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Женщина с ребёнком упала в яму с кипятком в центре НовосибирскеРубрика: проиcшествия
18.09.2019 15:48
фото с сайта pixabay.com
Инцидент произошёл накануне в Центральном районе города; пострадавших госпитализировали с сильными ожогами.
Следователи начали проверку сообщения о падении женщины с маленьким ребёнком в яму с горячей водой в центре Новосибирска. Об этом рассказали Сиб.фм в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. Информация об инциденте была опубликована в местных СМИ. Накануне вечером на улице Ядринцевской в районе одного из строящихся домов тротуар провалился под ногами прохожих.
Проходившая в том месте женщина с ребёнком в коляске упала в кипяток, оба получили серьезные ожоги. Пострадавших госпитализировали в ожоговый центр – ребёнок сейчас в реанимации.
Пресс-служба ведомства сообщает, что предполагается состав преступления, предусмотренный статьёй 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Напомним, случай с девочкой, упавшей в колодец по вине директора красноярского ДК завершился штрафом в 10 тысяч рублей.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Железное месиво на Ордынском шоссе: как доставали водителя из кабины бетоновоза
Ребёнок впал в кому и потерял братика в страшном ДТП под Новосибирском
План реализации Стратегии развития Новосибирской области нуждается в доработке
Очень горько: Новосибирские приставы нашли должницу на её собственной свадьбе
Новосибирец заплатит 150 тысяч за попытку купить водительские права
«Это хищник, а не игрушка»: жительница Новосибирска открыла приют для хорьков
Новосибирский таксист-лихач признал вину в смертельном ДТП в погоне за заказом
Самый вкусный фестиваль этой осени «Коллаборация» пройдёт в Новосибирске
Одиноких новосибирских пенсионеров испытывают холодом и тараканами
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное