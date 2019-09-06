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Знакомые узнали сибирячку без сознания

Рубрика: общество, проиcшествия

18.09.2019 13:24

Фото "Лиза Алерт Новосибирск"

Женщина находится в стабильно тяжёлом состоянии; информации о родственниках не поступало. 

Личность находящейся с 4 сентября в больнице женщины опознали знакомые, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Ориентировки помогли вычислить неизвестную практически за один день. Выяснилось, что пострадавшая – жительница Новосибирска. 

Информации от родственников женщины всё ещё не поступало, добавили в МВД. Выяснить, есть ли у неё родственники пока невозможно – женщина по-прежнему находится без сознания после травмы головы. По этой же причине неизвестны обстоятельства получения травмы. В полиции заявили, что сейчас ведётся доследственная проверка. 

Неизвестная женщина попала в Городскую больницу №34 две недели назад с тяжёлой травмой головы. На ней были бирюзовая футболка, черная толстовка и шорты. У пострадавшей не обнаружили ни документов, ни телефона. 

Напомним, к поискам пропавшей 4 дня назад пенсионерки подключились военные. 

Эмиль Фукс

Теги: поиски пропавших Новосибирская область

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сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

За подрыв машин гранатой новосибирец получил условный срок

сегодня 11:25 Общество 0 Коммент.

Видео: зоопарк показал трёхнедельных детёнышей панды

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

Многодетным семьям спишут 450 тысяч рублей с ипотечного долга

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Видео: в новосибирской «Ауре» прошла эвакуация

сегодня 10:23 Хроника 0 Коммент.

Сибирские учёные создали модель ядерного реактора с минимальным количеством отходов

сегодня 10:18 Наука 0 Коммент.

«Сибирь» сыграет с «Трактором» на своей площадке

сегодня 10:06 Общество 0 Коммент.

Вселенская печаль: самого грустного котёнка нашли на улице в Новосибирске

сегодня 09:57 Общество 0 Коммент.

Двухколёсная пятница: Новосибирск присоединится к международной акции «На работу на велосипеде»

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Стивен Кинг бы не одобрил: новосибирцев возмутила фотосессия в стиле фильма «Оно»

сегодня 09:28 Общество 0 Коммент.

Грузовые вагоны некачественно ремонтировали в Сибири

сегодня 08:56 Хроника 0 Коммент.

Школьники до смерти забили бельчонка в Новосибирске

сегодня 08:13 Хроника 0 Коммент.

Бота-борца с лесными пожарами во «ВКонтакте» запустил российский Greenpeace

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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