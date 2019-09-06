Знакомые узнали сибирячку без сознания

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Знакомые узнали сибирячку без сознанияРубрика: общество, проиcшествия
18.09.2019 13:24
Фото "Лиза Алерт Новосибирск"
Женщина находится в стабильно тяжёлом состоянии; информации о родственниках не поступало.
Личность находящейся с 4 сентября в больнице женщины опознали знакомые, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Ориентировки помогли вычислить неизвестную практически за один день. Выяснилось, что пострадавшая – жительница Новосибирска.
Информации от родственников женщины всё ещё не поступало, добавили в МВД. Выяснить, есть ли у неё родственники пока невозможно – женщина по-прежнему находится без сознания после травмы головы. По этой же причине неизвестны обстоятельства получения травмы. В полиции заявили, что сейчас ведётся доследственная проверка.
Неизвестная женщина попала в Городскую больницу №34 две недели назад с тяжёлой травмой головы. На ней были бирюзовая футболка, черная толстовка и шорты. У пострадавшей не обнаружили ни документов, ни телефона.
Напомним, к поискам пропавшей 4 дня назад пенсионерки подключились военные.
Эмиль Фукс
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