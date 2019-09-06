Знакомые узнали сибирячку без сознания

Фото "Лиза Алерт Новосибирск"

Женщина находится в стабильно тяжёлом состоянии; информации о родственниках не поступало.

Личность находящейся с 4 сентября в больнице женщины опознали знакомые, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Ориентировки помогли вычислить неизвестную практически за один день. Выяснилось, что пострадавшая – жительница Новосибирска.

Информации от родственников женщины всё ещё не поступало, добавили в МВД. Выяснить, есть ли у неё родственники пока невозможно – женщина по-прежнему находится без сознания после травмы головы. По этой же причине неизвестны обстоятельства получения травмы. В полиции заявили, что сейчас ведётся доследственная проверка.

Неизвестная женщина попала в Городскую больницу №34 две недели назад с тяжёлой травмой головы. На ней были бирюзовая футболка, черная толстовка и шорты. У пострадавшей не обнаружили ни документов, ни телефона.

Напомним, к поискам пропавшей 4 дня назад пенсионерки подключились военные.