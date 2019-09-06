Акция «Тюльпан победы» стартовала под Новосибирском

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Школьники из Бердска решили провести необычную акцию, приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; они высадят на территории школы тюльпаны.

В Новосибирской области стартовали акции, посвященные Дню Победы. Так учащиеся средней школы №10 города Бердска решили посадить на территории тюльпаны. Об этом сообщила Маргарита Гизатулина на странице городского паблика «Бердск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Акция проводится в память о каждом солдате, кто, не жалея жизни, боролся за освобождение нашей Родины», — написала Маргарита Гизатулина.

По её словам, в течение трёх дней с 19 по 21 сентября ребята высадят тюльпаны на территории школы №10. В акции могут принять участие все желающие. Во-первых, учащиеся могут высадить цветы на территории своей школы. А, во-вторых, можно принести луковицу тюльпана, указав цвет, в среднюю школу №10 города Бердска.

Высаженные цветы должны зацвести непосредственно перед празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, в конце августа в Новосибирске стартовала акция «Дети вместо цветов».