Акция «Тюльпан победы» стартовала под Новосибирском

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Акция «Тюльпан победы» стартовала под НовосибирскомРубрика: общество
19.09.2019 08:31
Фото с сайта pixabay.com
Школьники из Бердска решили провести необычную акцию, приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; они высадят на территории школы тюльпаны.
В Новосибирской области стартовали акции, посвященные Дню Победы. Так учащиеся средней школы №10 города Бердска решили посадить на территории тюльпаны. Об этом сообщила Маргарита Гизатулина на странице городского паблика «Бердск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Акция проводится в память о каждом солдате, кто, не жалея жизни, боролся за освобождение нашей Родины», — написала Маргарита Гизатулина.
По её словам, в течение трёх дней с 19 по 21 сентября ребята высадят тюльпаны на территории школы №10. В акции могут принять участие все желающие. Во-первых, учащиеся могут высадить цветы на территории своей школы. А, во-вторых, можно принести луковицу тюльпана, указав цвет, в среднюю школу №10 города Бердска.
Высаженные цветы должны зацвести непосредственно перед празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, в конце августа в Новосибирске стартовала акция «Дети вместо цветов».
Анатолий Якимов
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