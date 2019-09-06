Бердские спасатели ночью сняли с моста отчаянного мужчину

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Сорокалетний бердчанин пытался прыгнуть с моста в реку Бердь в ночь с 18 на 19 сентября; вовремя подоспевшие спасатели и полицейские не дали мужчине совершить ошибку.

Альпинистское снаряжение и опыт ведения переговоров помогли бердским спасателям остановить мужчину, пытавшегося прыгнуть с моста в реку Бердь в ночь на 19 сентября. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сообщение о мужчине, который стоял за перилами моста и угрожал прыгнуть вниз, поступило в 03:59. Спасательная операция началась немедленно.

«Сначала человек стоял за ограждением моста на технологическом лотке, который, по сути, является разрезанной пополам широкой трубой. Затем повис на лотке, он стал соскальзывать вниз и мог в любой момент сорваться», – объяснили в региональном министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Пока медики и полицейские вели переговоры с бердчанином, сотрудник МЧС в альпинистском снаряжении незаметно приблизился к мужчине, зафиксировал его и вытащил с опасного участка. После этого 40-летнего бердчанина передали медикам.

Напомним, 26 апреля Сиб.фм сообщал, как новосибирские полицейские спасли от суицида мать девятимесячного ребёнка.