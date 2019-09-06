4 балла
+21
64.43 71.24
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Врачи рассказали, как будут пытаться спасать Анастасию Заворотнюк

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Из Новосибирска на «Ласточке»: РЖД экспериментирует с поездами на Барнаул, Омск и Томск

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Футболисты «Новосибирска» присоединились к популярному флешмобу

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Бердские спасатели ночью сняли с моста отчаянного мужчину

сегодня 13:59 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области одобрил включение двух проектов в программу реиндустриализации

сегодня 13:30 Экономика 0 Коммент.

Власти Новосибирска начали проверку после падения женщины с ребёнком в яму с кипятком

сегодня 12:46 Хроника 0 Коммент.

«Манеры – лицо мужчины»: четверть опрошенных новосибирцев не хотят уступать девушкам место в транспорте

сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

Больше ста человек не могут вылететь из Новосибирска из-за неисправности самолёта

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

Налогом на утилизацию авто возмущены новосибирские автомобилисты

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

«Породистые тоже плачут»: котёнка с врождённой патологией выбросили на улицу в Новосибирске

сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

Массовое ДТП в центре Новосибирска: пробки больше километра

сегодня 11:23 Хроника 0 Коммент.

Эксперты Минздрава разрешили пить алкоголь каждый день

сегодня 10:39 Общество 0 Коммент.

По цене iPhone в Новосибирске можно снять квартиру и выносить беременность

сегодня 10:18 Общество 0 Коммент.

Бойцовый пёс травмировал мужчину в Бердске

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Робот вылечил девушку с редкой болезнью в клинике Мешалкина в Новосибирске

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору недорогого вина

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Кафе с енотами появилось в Новосибирске

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 19 сентября: немного туч и солнце

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 19 сентября

сегодня 06:31 Афиша 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Бердские спасатели ночью сняли с моста отчаянного мужчину

Рубрика: проиcшествия

19.09.2019 13:59

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Сорокалетний бердчанин пытался прыгнуть с моста в реку Бердь в ночь с 18 на 19 сентября; вовремя подоспевшие спасатели и полицейские не дали мужчине совершить ошибку. 

Альпинистское снаряжение и опыт ведения переговоров помогли бердским спасателям остановить мужчину, пытавшегося прыгнуть с моста в реку Бердь в ночь на 19 сентября. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области. 

Сообщение о мужчине, который стоял за перилами моста и угрожал прыгнуть вниз, поступило в 03:59. Спасательная операция началась немедленно. 

«Сначала человек стоял за ограждением моста на технологическом лотке, который, по сути, является разрезанной пополам широкой трубой. Затем повис на лотке, он стал соскальзывать вниз и мог в любой момент сорваться», – объяснили в региональном министерстве по чрезвычайным ситуациям. 

Пока медики и полицейские вели переговоры с бердчанином, сотрудник МЧС в альпинистском снаряжении незаметно приблизился к мужчине, зафиксировал его и вытащил с опасного участка. После этого 40-летнего бердчанина передали медикам. 

Напомним, 26 апреля Сиб.фм сообщал, как новосибирские полицейские спасли от суицида мать девятимесячного ребёнка.

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область спасатели МЧС Бердск река

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Врачи рассказали, как будут пытаться спасать Анастасию Заворотнюк

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Из Новосибирска на «Ласточке»: РЖД экспериментирует с поездами на Барнаул, Омск и Томск

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Футболисты «Новосибирска» присоединились к популярному флешмобу

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Бердские спасатели ночью сняли с моста отчаянного мужчину

сегодня 13:59 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области одобрил включение двух проектов в программу реиндустриализации

сегодня 13:30 Экономика 0 Коммент.

Власти Новосибирска начали проверку после падения женщины с ребёнком в яму с кипятком

сегодня 12:46 Хроника 0 Коммент.

«Манеры – лицо мужчины»: четверть опрошенных новосибирцев не хотят уступать девушкам место в транспорте

сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

Больше ста человек не могут вылететь из Новосибирска из-за неисправности самолёта

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

Налогом на утилизацию авто возмущены новосибирские автомобилисты

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

«Породистые тоже плачут»: котёнка с врождённой патологией выбросили на улицу в Новосибирске

сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

Массовое ДТП в центре Новосибирска: пробки больше километра

сегодня 11:23 Хроника 0 Коммент.

Эксперты Минздрава разрешили пить алкоголь каждый день

сегодня 10:39 Общество 0 Коммент.

По цене iPhone в Новосибирске можно снять квартиру и выносить беременность

сегодня 10:18 Общество 0 Коммент.

Бойцовый пёс травмировал мужчину в Бердске

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Робот вылечил девушку с редкой болезнью в клинике Мешалкина в Новосибирске

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору недорогого вина

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Кафе с енотами появилось в Новосибирске

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 19 сентября: немного туч и солнце

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 19 сентября

сегодня 06:31 Афиша 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее
Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Читать далее

Новости по теме

Футболисты «Новосибирска» присоединились к популярному флешмобу сегодня 14:11

Популярное

Image

Сибирский разлом: семь землетрясений произошло от Алтая до Казахс...

Image

Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали, когда актрисе поставили ...

Image

Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

Image

Топ-5: самые красивые девушки-телеведущие Новосибирска

Image

Опасные пельмени производили в Новосибирской области

Image

Названы регионы Сибири, где попробуют работать четыре дня в недел...

Image

Видео: котята-рыболовы показали добычу гостям в Новосибирском зоо...

Image

«Я не взятку, я занимал»: появилось видео задержания начальника с...

Image

Видео: молния чуть не попала в автомобиль на Бердском шоссе в Нов...

Image

Две новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes

Image

От Новосибирска-Главного до автовокзала запустили шаттл

Image

Колесо обозрения уберут с набережной в Новосибирске

Image

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония