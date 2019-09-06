Лента новостейПредложить новость
Больше ста человек не могут вылететь из Новосибирска из-за неисправности самолёта
По цене iPhone в Новосибирске можно снять квартиру и выносить беременность
Робот вылечил девушку с редкой болезнью в клинике Мешалкина в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Больше ста человек не могут вылететь из Новосибирска из-за неисправности самолётаРубрика: общество, проиcшествия
19.09.2019 12:15
фото с сайта pixabay.com
Пассажиры провели в Толмачёво уже семь часов; мест в гостинице на всех не хватило.
Рейс компании «Аэрофлот» задерживается почти на семь часов из-за технических неполадок с самолётом. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Лайнер должен был вылететь в Шереметьево в 05:50 по местному времени. На территории аэропорта остаются больше ста человек. Всего на рейс было зарегистрировано 126 пассажиров. Из них 10 разместили в ближайших гостиницах – остальные ожидают в аэропорту Толмачёво из-за нехватки мест.
Транспортная прокуратура сообщает, что ожидающим предоставлено горячее питание, прохладительные напитки. Ведомство начало проверку соблюдения федерального законодательства о правах пассажиров. Подробности происшествия выясняются.
Напомним, неделю назад из-за неисправности задержали рейс Толмачёво – Симферополь.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Больше ста человек не могут вылететь из Новосибирска из-за неисправности самолёта
По цене iPhone в Новосибирске можно снять квартиру и выносить беременность
Робот вылечил девушку с редкой болезнью в клинике Мешалкина в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
Словом и делом
К чему приводят попытки совместить поддержку частных предпринима...
Маленькая Куба
Предприниматели попросили губернатора Новосибирской области о з...
Новости по теме
Популярное