Больше ста человек не могут вылететь из Новосибирска из-за неисправности самолёта

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Пассажиры провели в Толмачёво уже семь часов; мест в гостинице на всех не хватило.

Рейс компании «Аэрофлот» задерживается почти на семь часов из-за технических неполадок с самолётом. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Лайнер должен был вылететь в Шереметьево в 05:50 по местному времени. На территории аэропорта остаются больше ста человек. Всего на рейс было зарегистрировано 126 пассажиров. Из них 10 разместили в ближайших гостиницах – остальные ожидают в аэропорту Толмачёво из-за нехватки мест.

Транспортная прокуратура сообщает, что ожидающим предоставлено горячее питание, прохладительные напитки. Ведомство начало проверку соблюдения федерального законодательства о правах пассажиров. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, неделю назад из-за неисправности задержали рейс Толмачёво – Симферополь.