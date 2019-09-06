Бухгалтер администрации Новосибирской области украла из бюджета 160 тысяч рублей

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Бухгалтер администрации Новосибирской области украла из бюджета 160 тысяч рублейРубрика: экономика, общество
19.09.2019 17:44
фото с сайта pixabay.com
Сотрудница завышала размер своей заработной платы больше года; в общей сложности на махинациях бухгалтер заработала 160 тысяч рублей.
Бухгалтер администрации Яркульского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области с марта 2017 года по сентябрь 2018 года вносила недостоверные сведения о перечислении денег на свои счета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
В течение полутора лет женщина умышленно искажала сведения, которые вносила в реестр для выплаты заработной платы. Пользуясь доверием главы администрации муниципального образования, бухгалтер сельсовета подавала недостоверные данные в банк. Оттуда деньги поступали на личный счёт недобросовестного работника. В общей сложности женщина обналичила через банкомат 160 тысяч рублей.
Суд приговорил бухгалтера к 2,2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, 18 сентября Фонд модернизации ЖКХ заказал новую Toyota Camry почти за 2 миллиона рублей.
Эмиль Фукс
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