«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выходить из дома

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В грядущие выходные ожидаются грозы со шквалистым ветром; спасатели советуют как можно меньше появляться на улице.

Пик непогоды придётся на 20 сентября, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области со ссылкой на прогноз гидрометцентра. Новосибирцев в пятницу ожидает усиление ветра до 15-20 метров в секунду, а местами шквалистое усиление до 27 метров.

Из-за чрезвычайно опасной непогоды возможны повреждение линий электропередач, срыв кровли с крыш зданий и падение незакрепленных конструкций, добавили в МЧС.

Спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок в ближайшее время и по возможности оставаться в помещении.

Напомним, в Новосибирске поливальные машины продолжают мыть дороги в дождь.