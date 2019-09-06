«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выходить из дома

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«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выходить из домаРубрика: общество, проиcшествия
19.09.2019 16:14
фото с сайта pixabay.com
В грядущие выходные ожидаются грозы со шквалистым ветром; спасатели советуют как можно меньше появляться на улице.
Пик непогоды придётся на 20 сентября, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области со ссылкой на прогноз гидрометцентра. Новосибирцев в пятницу ожидает усиление ветра до 15-20 метров в секунду, а местами шквалистое усиление до 27 метров.
Из-за чрезвычайно опасной непогоды возможны повреждение линий электропередач, срыв кровли с крыш зданий и падение незакрепленных конструкций, добавили в МЧС.
Спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок в ближайшее время и по возможности оставаться в помещении.
Напомним, в Новосибирске поливальные машины продолжают мыть дороги в дождь.
Эмиль Фукс
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