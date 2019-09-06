Что можно купить в Новосибирске по цене нового iPhone

ФОТО с сайтов PIXABAY.COM, APPLE.COM, сgoldennavis.com, nashemetro.ru, скриншоты с сайта «Авито»,

У любителей «яблок» сегодня большой праздник: стартовали продажи iPhone одиннадцатого поколения. Кредитные отделы банков готовятся к росту займов на сумму до 130 тысяч рублей, а гламурные барышни репетируют восторг от дорогого подарка. В нетерпении и сторонние наблюдатели: гадают, кто из российских селебрити первый «запилит» селфи с новой игрушкой в «Инстаграм». На фоне происходящего редакция Сиб.фм задалась не праздным вопросом: а что можно купить в Новосибирске вместо нового iPhone?

Но для начала поймём, о какой сумме идёт речь.

Самая дешёвая модель из новой линейки смартфонов Apple — iPhone 11 с памятью 64 Гб. Цена вопроса – 59 990 рублей. Это минимум, за который можно приобрести симпатичный «айфон» с двумя внешними камерами (это главный визуально отличительный признак телефона), корпусом из стекла и алюминия, процессором A13 Bionic третьего поколения, аккумулятором, работающим на один час дольше, чем у предыдущей «десятки», и способностью около 30 минут находиться на глубине двух метров под водой.

Тот же Phone 11 с памятью 256 Гб стоит уже 73 990 рублей.

Идём дальше. «Золотая середина» одиннадцатого поколения – iPhone 11 Pro. Ценник стартует с 89 990 рублей (за 64 Гб) и финиширует на 121 990 рублей (за 512 Гб). Тут, разумеется, и начинки побольше, и обёртка поинтереснее. Опять-таки очевидное внешнее отличие – три внешних камеры на задней панели смартфона. Те самые, над которыми интернет шутит с момента премьерного показа линейки, сравнивая объективы с трёхконфорочной варочной панелью или электробритвой с тремя головками. Всё это, конечно, было бы смешно, если бы не было так дорого.

С другой стороны – корпус из фактурного матового стекла и нержавеющей стали, аккумулятор, в четыре (!) раза более сильный, чем на модели-предшественнике, способность полчаса продержаться на глубине в четыре метра, дисплей OLED Multi‑Touch и поддержка HDR… Все эти навороты не могут стоить дёшево.

И, наконец, самый «фаршированный» представитель линейки – iPhone 11 Pro Max. Приставка Max говорит сама за себя. Цена на смартфон с 64 Гб памяти начинается с 99 990 рублей и по мере нарастания гигов увеличивается до 131 990 рублей (за 512 Гб). В одиннадцатом «максе» есть всё то же самое, что и в iPhone 11 Pro. Основное отличие – в повышенной мощности батареи и диагонали экрана, который у него больше – 6,5 против 5,8 дюйма. Соответственно, больше разрешение экрана и вес устройства. А чем больше, тем, как известно, заметнее.

Самую заметную модель в одиннадцатом поколении «айфонов» мы и взяли за «мерило», смоделировав простейшую ситуацию. У вас есть 131 990 рублей. Что можно купить на эти деньги, если не новенький iPhone?

АВТОМОБИЛЬ

За 130 тысяч рублей можно приобрести вполне себе живой Nissan Pulsar 2000 года выпуска. «Машина на ходу, двигатель работает хорошо. Масло менялось вовремя. Рабочие стеклоподъёмники, магнитола, кондиционер и печка! Машинка хорошая, выносливая, ни разу не подвела!» – пишет на сайте объявлений «Авито» продавец иномарки в Новосибирске.

ДАЧНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ

Дача – тоже неплохой вариант вложения 130 тысяч рублей. Конечно, состояние домика будет не особо бодрым, но в этой истории важнее земля и свежий воздух.

Предложений в заданном денежном лимите на сайте «Авито» несколько. Например, дом 40 квадратных метров с огородом на семь соток в СНТ «Труд» – это в 10-15 минутах езды от города по асфальтовой дороге, которую чистят даже зимой. «Проведено электричество. Центральный водопровод, колодец с питьевой водой. Рядом озеро, не топит и даже не подтапливает! Хорошие ненавязчивые соседи! Ходит автобус, рядом электричка!» – говорится в объявлении.

ПУТЕШЕСТВИЕ

На 130 тысяч рублей можно взять и махнуть из Новосибирска вдвоём с любимым человеком на 7-8 ночей в прекрасную доминиканскую Пунта-Кану, которая славится своими шикарными пляжами с прозрачной водой, фешенебельными отелями и, разумеется, почти бесконечным летом. Туры в этот рай на земле как раз продаются за 131 664 рубля. На сэкономленные 300 рублей можно купить солнцезащитный крем.

ШУБА

За 130 тысяч рублей можно купить не просто шубу, а шикарную шубу. Из белой норки, в пол и с массивным капюшоном-трансформером. Такое ощущение, что продавец сам в восторге от товара, не скупится на эпитеты «жемчужная», «королевская», «аукционная». Шуба и вправду прекрасна, согреет лучше «айфона».

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Операции по увеличению груди – на втором месте по популярности после манипуляций с губами. Добавить объёма в нужных местах мечтают многие барышни. И, что любопытно, в Новосибирске цены на эту услугу начинаются как раз со 130 тысяч рублей.

ПОРОДИСТАЯ СОБАКА

Собака — друг человека. А породистая собака с хорошей родословной – это ещё и выгодное вложение денег. Вложиться можно, например, в покупку очаровательного щенка американского булли. Судя по объявлению на Авито, щенки родились несколько месяцев назад, но за малышами уже можно выстраиваться в очередь. Если, конечно, есть 100 тысяч рублей. Оставшиеся 30 тысяч тоже пригодятся – корм для таких собак стоит дороже обычной «человеческой еды».

«АБОНЕМЕНТ В МЕТРО»

В качестве шутки на 132 тысячи рублей можно купить 6000 жетонов для проезда в новосибирском метро – это хватит почти на 10 лет, если в среднем 20 дней в месяц ездить на работу и обратно.

В конце концов на 132 тысячи рублей можно купить 338 кнопочных мобильных телефонов Vertex – в сети «Связной» одна такая трубка продаётся за 390 рублей. Что делать с этой оптовой партией, правда, непонятно. Но, как вариант, – раздать нуждающимся.

Напомним, 19 сентября Сиб.фм писал, что накануне старта продаж iPhone 11 в Новосибирске появились объявления с предложением занять очередь за новым «айфоном».