4 балла
+19
64.22 70.94
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Умную» транспортную систему внедрят в Новосибирске

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Таксист устроил серьёзное ДТП в Новосибирске: пострадал молодой человек

сегодня 08:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский волейболист получил травму на чемпионате Европы

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Погода на выходные в Новосибирске: яркое солнце и сильный ветер

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Что можно купить в Новосибирске по цене нового iPhone

сегодня 07:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 20 сентября

сегодня 06:31 Афиша 0 Коммент.

Грузовик отлетел в ограждение после столкновения с легковой машиной в Новосибирске

вчера 22:30 Хроника 0 Коммент.

Шесть человек вывели из пылающего барака в Новосибирске

вчера 21:23 Хроника 0 Коммент.

Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

вчера 20:14 Хроника 0 Коммент.

«Шкода» опрокинулась на бок в час пик в Октябрьском районе

вчера 19:01 Хроника 0 Коммент.

Бухгалтер администрации Новосибирской области украла из бюджета 160 тысяч рублей

вчера 17:44 Экономика 0 Коммент.

«Она может выкарабкаться»: пиар-директор Заворотнюк рассказала о шансах звезды на выздоровление

вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

«Суперженщина» из Казахстана установила рекорд с трактором в Новосибирске

вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

«Клуб директоров» обсудит с руководителями особенности интернет-маркетинга

вчера 16:44 Афиша 0 Коммент.

Фонд модернизации ЖКХ купит чёрную «Тойоту Камри» за 2 миллиона рублей

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выходить из дома

вчера 16:14 Общество 0 Коммент.

Место в очереди за iPhone 11 в Новосибирске продают за 70 тысяч рублей

вчера 16:06 Общество 0 Коммент.

В тюрьму за четыре флакона шампуня пойдёт бомж из Новосибирска

вчера 15:49 Хроника 0 Коммент.

Подозрительная сумка на автовокзале Новосибирска: подробности

вчера 15:24 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Что можно купить в Новосибирске по цене нового iPhone

Рубрика: общество

20.09.2019 07:00

ФОТО с сайтов PIXABAY.COM, APPLE.COM, сgoldennavis.com, nashemetro.ru, скриншоты с сайта «Авито»,

У любителей «яблок» сегодня большой праздник: стартовали продажи iPhone одиннадцатого поколения. Кредитные отделы банков готовятся к росту займов на сумму до 130 тысяч рублей, а гламурные барышни репетируют восторг от дорогого подарка. В нетерпении и сторонние наблюдатели: гадают, кто из российских селебрити первый «запилит» селфи с новой игрушкой в «Инстаграм». На фоне происходящего редакция Сиб.фм задалась не праздным вопросом: а что можно купить в Новосибирске вместо нового iPhone?

Но для начала поймём, о какой сумме идёт речь. 

Самая дешёвая модель из новой линейки смартфонов Apple — iPhone 11 с памятью 64 Гб. Цена вопроса – 59 990 рублей. Это минимум, за который можно приобрести симпатичный «айфон» с двумя внешними камерами (это главный визуально отличительный признак телефона), корпусом из стекла и алюминия, процессором A13 Bionic третьего поколения, аккумулятором, работающим на один час дольше, чем у предыдущей «десятки», и способностью около 30 минут находиться на глубине двух метров под водой. 

Тот же Phone 11 с памятью 256 Гб стоит уже 73 990 рублей. 

Идём дальше. «Золотая середина» одиннадцатого поколения – iPhone 11 Pro. Ценник стартует с 89 990 рублей (за 64 Гб) и финиширует на 121 990 рублей (за 512 Гб). Тут, разумеется, и начинки побольше, и обёртка поинтереснее. Опять-таки очевидное внешнее отличие – три внешних камеры на задней панели смартфона. Те самые, над которыми интернет шутит с момента премьерного показа линейки, сравнивая объективы с трёхконфорочной варочной панелью или электробритвой с тремя головками. Всё это, конечно, было бы смешно, если бы не было так дорого. 

С другой стороны – корпус из фактурного матового стекла и нержавеющей стали, аккумулятор, в четыре (!) раза более сильный, чем на модели-предшественнике, способность полчаса продержаться на глубине в четыре метра, дисплей OLED Multi‑Touch и поддержка HDR… Все эти навороты не могут стоить дёшево. 

И, наконец, самый «фаршированный» представитель линейки – iPhone 11 Pro Max. Приставка Max говорит сама за себя. Цена на смартфон с 64 Гб памяти начинается с 99 990 рублей и по мере нарастания гигов увеличивается до 131 990 рублей (за 512 Гб). В одиннадцатом «максе» есть всё то же самое, что и в iPhone 11 Pro. Основное отличие – в повышенной мощности батареи и диагонали экрана, который у него больше – 6,5 против 5,8 дюйма. Соответственно, больше разрешение экрана и вес устройства. А чем больше, тем, как известно, заметнее. 

Самую заметную модель в одиннадцатом поколении «айфонов» мы и взяли за «мерило», смоделировав простейшую ситуацию. У вас есть 131 990 рублей. Что можно купить на эти деньги, если  не новенький iPhone? 

АВТОМОБИЛЬ 

За 130 тысяч рублей можно приобрести вполне себе живой Nissan Pulsar 2000 года выпуска. «Машина на ходу, двигатель работает хорошо. Масло менялось вовремя. Рабочие стеклоподъёмники, магнитола, кондиционер и печка! Машинка хорошая, выносливая, ни разу не подвела!» – пишет на сайте объявлений «Авито» продавец иномарки в Новосибирске. 

ДАЧНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ 

Дача – тоже неплохой вариант вложения 130 тысяч рублей. Конечно, состояние домика будет не особо бодрым, но в этой истории важнее земля и свежий воздух. 

Предложений в заданном денежном лимите на сайте «Авито» несколько. Например, дом 40 квадратных метров с огородом на семь соток в СНТ «Труд» – это в 10-15 минутах езды от города по асфальтовой дороге, которую чистят даже зимой. «Проведено электричество. Центральный водопровод, колодец с питьевой водой. Рядом озеро, не топит и даже не подтапливает! Хорошие ненавязчивые соседи! Ходит автобус, рядом электричка!» – говорится в объявлении. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

На 130 тысяч рублей можно взять и махнуть из Новосибирска вдвоём с любимым человеком на 7-8 ночей в прекрасную доминиканскую Пунта-Кану, которая славится своими шикарными пляжами с прозрачной водой, фешенебельными отелями и, разумеется, почти бесконечным летом. Туры в этот рай на земле как раз продаются за 131 664 рубля. На сэкономленные 300 рублей можно купить солнцезащитный крем.

ШУБА 

За 130 тысяч рублей можно купить не просто шубу, а шикарную шубу. Из белой норки, в пол и с массивным капюшоном-трансформером. Такое ощущение, что продавец сам в восторге от товара, не скупится на эпитеты «жемчужная», «королевская», «аукционная». Шуба и вправду прекрасна, согреет лучше «айфона».   

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Операции по увеличению груди – на втором месте по популярности после манипуляций с губами. Добавить объёма в нужных местах мечтают многие барышни. И, что любопытно, в Новосибирске цены на эту услугу начинаются как раз со 130 тысяч рублей. 

ПОРОДИСТАЯ СОБАКА 

Собака — друг человека. А породистая собака с хорошей родословной – это ещё и выгодное вложение денег. Вложиться можно, например, в покупку очаровательного щенка американского булли. Судя по объявлению на Авито, щенки родились несколько месяцев назад, но за малышами уже можно выстраиваться в очередь. Если, конечно, есть 100 тысяч рублей. Оставшиеся 30 тысяч тоже пригодятся – корм для таких собак стоит дороже обычной «человеческой еды». 

«АБОНЕМЕНТ В МЕТРО»

В качестве шутки на 132 тысячи рублей можно купить 6000 жетонов для проезда в новосибирском метро – это хватит почти на 10 лет, если в среднем 20 дней в месяц ездить на работу и обратно. 

В конце концов на 132 тысячи рублей можно купить 338 кнопочных мобильных телефонов Vertex – в сети «Связной» одна такая трубка продаётся за 390 рублей. Что делать с этой оптовой партией, правда, непонятно. Но, как вариант, – раздать нуждающимся. 

Напомним, 19 сентября Сиб.фм писал, что накануне старта продаж iPhone 11 в Новосибирске появились объявления с предложением занять очередь за новым «айфоном».  

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область iPhone продажи объявления

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Умную» транспортную систему внедрят в Новосибирске

сегодня 08:43 Общество 0 Коммент.

Таксист устроил серьёзное ДТП в Новосибирске: пострадал молодой человек

сегодня 08:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский волейболист получил травму на чемпионате Европы

сегодня 08:05 Общество 0 Коммент.

Погода на выходные в Новосибирске: яркое солнце и сильный ветер

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Что можно купить в Новосибирске по цене нового iPhone

сегодня 07:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 20 сентября

сегодня 06:31 Афиша 0 Коммент.

Грузовик отлетел в ограждение после столкновения с легковой машиной в Новосибирске

вчера 22:30 Хроника 0 Коммент.

Шесть человек вывели из пылающего барака в Новосибирске

вчера 21:23 Хроника 0 Коммент.

Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

вчера 20:14 Хроника 0 Коммент.

«Шкода» опрокинулась на бок в час пик в Октябрьском районе

вчера 19:01 Хроника 0 Коммент.

Бухгалтер администрации Новосибирской области украла из бюджета 160 тысяч рублей

вчера 17:44 Экономика 0 Коммент.

«Она может выкарабкаться»: пиар-директор Заворотнюк рассказала о шансах звезды на выздоровление

вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

«Суперженщина» из Казахстана установила рекорд с трактором в Новосибирске

вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

«Клуб директоров» обсудит с руководителями особенности интернет-маркетинга

вчера 16:44 Афиша 0 Коммент.

Фонд модернизации ЖКХ купит чёрную «Тойоту Камри» за 2 миллиона рублей

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выходить из дома

вчера 16:14 Общество 0 Коммент.

Место в очереди за iPhone 11 в Новосибирске продают за 70 тысяч рублей

вчера 16:06 Общество 0 Коммент.

В тюрьму за четыре флакона шампуня пойдёт бомж из Новосибирска

вчера 15:49 Хроника 0 Коммент.

Подозрительная сумка на автовокзале Новосибирска: подробности

вчера 15:24 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее
Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Читать далее

Новости по теме

«Умную» транспортную систему внедрят в Новосибирске сегодня 08:43 Таксист устроил серьёзное ДТП в Новосибирске: пострадал молодой человек сегодня 08:21 Погода на выходные в Новосибирске: яркое солнце и сильный ветер сегодня 07:14 Новосибирск: события 20 сентября сегодня 06:31 «Шкода» опрокинулась на бок в час пик в Октябрьском районе вчера 19:01

Популярное

Image

Сибирский разлом: семь землетрясений произошло от Алтая до Казахс...

Image

Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали, когда актрисе поставили ...

Image

Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

Image

Опасные пельмени производили в Новосибирской области

Image

Названы регионы Сибири, где попробуют работать четыре дня в недел...

Image

«Я не взятку, я занимал»: появилось видео задержания начальника с...

Image

Видео: молния чуть не попала в автомобиль на Бердском шоссе в Нов...

Image

От Новосибирска-Главного до автовокзала запустили шаттл

Image

Две новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes

Image

Колесо обозрения уберут с набережной в Новосибирске

Image

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония

Image

Видео: сибиряков возмутил танцующий рэпер в новосибирском метро

Image

Новосибирск затопило