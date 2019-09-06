Дождь в классах школы под Новосибирском заинтересовал прокуратуру

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Дождь в классах школы под Новосибирском заинтересовал прокуратуруРубрика: общество
19.09.2019 15:56
Фото с сайта pixabay.com
Осенние дожди затопили кабинет русского языка в школе села Корнилово; администрация винит компанию подрядчика.
Потоп в единственной школе села Корнилово попал на видео в новосибирских СМИ. Сегодня, 19 сентября, в прокуратуре Болотнинского района сообщили о начале проверок качества ремонта кровли.
Поводом для проверки стал выпущенный во вторник сюжет новосибирского ГТРК по обращению местных жителей. Представители администрации Болотнинского района и учителя винят подрядчика по ремонту кровли, пересказали в ведомстве. Рабочие не успели закончить монтаж ко Дню знаний, и уроки в классах начались только 16 сентября.
При этом работы по ремонту кровли остановились, в промокших от дождей классах появились плесень и сырость. Директор школы оценила ущерб более чем в 100 тысяч рублей.
«Вчера мы направили все необходимые запросы и начали проверку по данному факту. Будет финансовая проверка контракта, запланирован выезд в школу для установления всех обстоятельств. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Болотнинского района Елена Попкова.
Напомним, в августа «Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосибирской области.
Никита Манько
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