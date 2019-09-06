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Дождь в классах школы под Новосибирском заинтересовал прокуратуру

Рубрика: общество

19.09.2019 15:56

Фото с сайта pixabay.com

Осенние дожди затопили кабинет русского языка в школе села Корнилово; администрация винит компанию подрядчика. 

Потоп в единственной школе села Корнилово попал на видео в новосибирских СМИ. Сегодня, 19 сентября, в прокуратуре Болотнинского района сообщили о начале проверок качества ремонта кровли.

Поводом для проверки стал выпущенный во вторник сюжет новосибирского ГТРК по обращению местных жителей. Представители администрации Болотнинского района и учителя винят подрядчика по ремонту кровли, пересказали в ведомстве. Рабочие не успели закончить монтаж ко Дню знаний, и уроки в классах начались только 16 сентября. 

При этом работы по ремонту кровли остановились, в промокших от дождей классах появились плесень и сырость. Директор школы оценила ущерб более чем в 100 тысяч рублей.

«Вчера мы направили все необходимые запросы и начали проверку по данному факту. Будет финансовая проверка контракта, запланирован выезд в школу для установления всех обстоятельств. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Болотнинского района Елена Попкова.

Напомним, в августа «Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосибирской области.

 

Никита Манько

Теги: ремонт школы Прокуратура Новосибирской области дождь

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«Клуб директоров» обсудит с руководителями особенности интернет-маркетинга

сегодня 16:44 Афиша 0 Коммент.

Фонд модернизации ЖКХ купит чёрную «Тойоту Камри» за 2 миллиона рублей

сегодня 16:25 Общество 0 Коммент.

«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выходить из дома

сегодня 16:14 Общество 0 Коммент.

Место в очереди за iPhone 11 в Новосибирске продают за 70 тысяч рублей

сегодня 16:06 Общество 0 Коммент.

Дождь в классах школы под Новосибирском заинтересовал прокуратуру

сегодня 15:56 Общество 0 Коммент.

В тюрьму за четыре флакона шампуня пойдёт бомж из Новосибирска

сегодня 15:49 Хроника 0 Коммент.

Подозрительная сумка на автовокзале Новосибирска: подробности

сегодня 15:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили восемь лет за дерзкое ограбление фаната СССР

сегодня 15:18 Общество 0 Коммент.

Физрук избил первоклассника в Сибири

сегодня 15:03 Хроника 0 Коммент.

Эксперты высоко оценили проект «Академгородок 2.0» на «Технопроме-2019»

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Врачи рассказали, как будут пытаться спасать Анастасию Заворотнюк

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Из Новосибирска на «Ласточке»: РЖД экспериментирует с поездами на Барнаул, Омск и Томск

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Футболисты «Новосибирска» присоединились к популярному флешмобу

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Бердские спасатели ночью сняли с моста отчаянного мужчину

сегодня 13:59 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области одобрил включение двух проектов в программу реиндустриализации

сегодня 13:30 Экономика 0 Коммент.

Власти Новосибирска начали проверку после падения женщины с ребёнком в яму с кипятком

сегодня 12:46 Хроника 0 Коммент.

«Манеры – лицо мужчины»: четверть опрошенных новосибирцев не хотят уступать девушкам место в транспорте

сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

Больше ста человек не могут вылететь из Новосибирска из-за неисправности самолёта

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

Налогом на утилизацию авто возмущены новосибирские автомобилисты

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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