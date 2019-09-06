4 балла
+19
64.43 71.24
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Больше ста человек не могут вылететь из Новосибирска из-за неисправности самолёта

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

Елена Малышева рассказала, как заниматься сексом при аневризме

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Налогом на утилизацию авто возмущены новосибирские автомобилисты

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

«Породистые тоже плачут»: котёнка с врождённой патологией выбросили на улицу в Новосибирске

сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

Массовое ДТП в центре Новосибирска: пробки больше километра

сегодня 11:23 Хроника 0 Коммент.

Эксперты Минздрава разрешили пить алкоголь каждый день

сегодня 10:39 Общество 0 Коммент.

По цене iPhone в Новосибирске можно снять квартиру и выносить беременность

сегодня 10:18 Общество 0 Коммент.

Бойцовый пёс травмировал мужчину в Бердске

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Робот вылечил девушку с редкой болезнью в клинике Мешалкина в Новосибирске

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору недорогого вина

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Кафе с енотами появилось в Новосибирске

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 19 сентября: немного туч и солнце

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 19 сентября

сегодня 06:31 Афиша 0 Коммент.

Топ-5 лучших народных рецептов от простуды

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Видео с места падения матери и ребёнка в горячую воду опубликовал новосибирский Следком: ищут владельца теплокамеры

вчера 22:51 Общество 0 Коммент.

Неудачное селфи обернулось простреленной головой в Омске

вчера 19:52 Хроника 0 Коммент.

Арктическая волчица-«Даздраперма» возглавит стаю в Новосибирском зоопарке

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Военные пенсионеры не смогли остановить выселение из квартир в Новосибирске

вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

Следком занялся делом убитого кота Моти в Новосибирске

вчера 18:22 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Эксперты Минздрава разрешили пить алкоголь каждый день

Рубрика: общество

19.09.2019 10:39

фото с сайта pixabay.com

Минздрав установил норму употребления алкогольных напитков; стандартная порция составит 10 грамм. 

Эксперты рассказали, какое количество алкоголя можно пить каждый день без вреда для здоровья. Об этом сообщает «РИА Новости». 

Минздрав считает, что стандартная порция должна содержать в себе 10 грамм чистого алкоголя. Так как крепость у всех напитков разная, количество «стандартов», которые можно употребить в течение одних суток, может варьироваться. Например, в целом женщинам эксперты советуют пить не больше двух порций в день, мужчинам – не больше трёх.

Однако специалисты отметили, что для поддержания здорового образа жизни необходимо хотя бы два дня в неделю отказываться от алкоголя. Также спиртосодержащие напитки ни в коем случае нельзя употреблять беременным и садящимся за руль людям.

Напомним, 16 сентября стало известно, что алкоголь подорожает в России. 

 

Никита Минин

Теги: здоровье алкоголь Минздрав

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Больше ста человек не могут вылететь из Новосибирска из-за неисправности самолёта

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

Елена Малышева рассказала, как заниматься сексом при аневризме

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Налогом на утилизацию авто возмущены новосибирские автомобилисты

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

«Породистые тоже плачут»: котёнка с врождённой патологией выбросили на улицу в Новосибирске

сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

Массовое ДТП в центре Новосибирска: пробки больше километра

сегодня 11:23 Хроника 0 Коммент.

Эксперты Минздрава разрешили пить алкоголь каждый день

сегодня 10:39 Общество 0 Коммент.

По цене iPhone в Новосибирске можно снять квартиру и выносить беременность

сегодня 10:18 Общество 0 Коммент.

Бойцовый пёс травмировал мужчину в Бердске

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Робот вылечил девушку с редкой болезнью в клинике Мешалкина в Новосибирске

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору недорогого вина

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Кафе с енотами появилось в Новосибирске

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 19 сентября: немного туч и солнце

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 19 сентября

сегодня 06:31 Афиша 0 Коммент.

Топ-5 лучших народных рецептов от простуды

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Видео с места падения матери и ребёнка в горячую воду опубликовал новосибирский Следком: ищут владельца теплокамеры

вчера 22:51 Общество 0 Коммент.

Неудачное селфи обернулось простреленной головой в Омске

вчера 19:52 Хроника 0 Коммент.

Арктическая волчица-«Даздраперма» возглавит стаю в Новосибирском зоопарке

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Военные пенсионеры не смогли остановить выселение из квартир в Новосибирске

вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

Следком занялся делом убитого кота Моти в Новосибирске

вчера 18:22 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.06.2019

Ешь, пей, худей!

Как правильно сбросить лишний вес за короткий срок...

Читать далее
Image
25.04.2019

Лекарство только для вас

Как, где и зачем в Новосибирске выпускают лек...

Читать далее
Image
12.04.2019

Ешь, пей, худей!

Как решиться начать сбрасывать лишние килограммы...

Читать далее
Image
09.04.2019

Весна – это здорово!

В межсезонье медики советуют сибирякам пристальнее «з...

Читать далее
Image
29.03.2019

А можно просто спросить?

Новосибирцам предложили выслушать альтернативн...

Читать далее
Image
25.03.2019

Доступная офтальмология

Всё, что нужно знать о здоровье глаз

Читать далее

Новости по теме

Елена Малышева рассказала, как заниматься сексом при аневризме сегодня 11:59 Дикие танцы: пьяная сибирячка навернулась с капота машины вчера 13:15 «Рака больше нет»: перенёсшую операцию трёхлетнюю Аню готовы выписать из больницы 14.09.2019

Популярное

Image

Сибирский разлом: семь землетрясений произошло от Алтая до Казахс...

Image

Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали, когда актрисе поставили ...

Image

Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

Image

Топ-5: самые красивые девушки-телеведущие Новосибирска

Image

Опасные пельмени производили в Новосибирской области

Image

Названы регионы Сибири, где попробуют работать четыре дня в недел...

Image

Видео: котята-рыболовы показали добычу гостям в Новосибирском зоо...

Image

«Я не взятку, я занимал»: появилось видео задержания начальника с...

Image

Видео: молния чуть не попала в автомобиль на Бердском шоссе в Нов...

Image

Две новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes

Image

Колесо обозрения уберут с набережной в Новосибирске

Image

От Новосибирска-Главного до автовокзала запустили шаттл

Image

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк развилась пневмония