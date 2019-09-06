Эксперты Минздрава разрешили пить алкоголь каждый день

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Минздрав установил норму употребления алкогольных напитков; стандартная порция составит 10 грамм.

Эксперты рассказали, какое количество алкоголя можно пить каждый день без вреда для здоровья. Об этом сообщает «РИА Новости».

Минздрав считает, что стандартная порция должна содержать в себе 10 грамм чистого алкоголя. Так как крепость у всех напитков разная, количество «стандартов», которые можно употребить в течение одних суток, может варьироваться. Например, в целом женщинам эксперты советуют пить не больше двух порций в день, мужчинам – не больше трёх.

Однако специалисты отметили, что для поддержания здорового образа жизни необходимо хотя бы два дня в неделю отказываться от алкоголя. Также спиртосодержащие напитки ни в коем случае нельзя употреблять беременным и садящимся за руль людям.

Напомним, 16 сентября стало известно, что алкоголь подорожает в России.