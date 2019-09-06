Эксперты высоко оценили проект «Академгородок 2.0» на «Технопроме-2019»

Фото правительства Новосибирской области

Проект «Академгородок 2.0» станет важным условием социально-экономического прогресса всего региона; правительством Новосибирской области и инициаторами сформировано 20 проектов.

Федеральные эксперты высоко оценили реализацию проекта «Академгородок 2.0». Как отметил директор департамента инноваций и перспективных исследований Министерства образования и науки Российской Федерации Вадим Медведев, этот проект является примером успешного развития с точки зрения науки, инноваций и в целом с точки зрения территории, где люди умеют договариваться друг с другом.

Министр науки инновационной политики Алексей Васильев заявил, что неслучайно «Технопром» был выбран площадкой проведения первого Всероссийского съезда преференциальных территорий.

«Здесь, на "Технопроме", обсуждаются наиболее успешные практики в данном направлении – задача Новосибирской области воплотить всё самое лучшее в проекте "Академгородок 2.0"», – подчеркнул он.

Заместитель министра науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Фурсов рассказал о ходе реализации проекта «Академгородок 2.0». В частности, он сообщил, что правительством региона сформирован пакет из 20 проектов, в рамках которых предусмотрены серьёзные меры по развитию научной, социальной и транспортной инфраструктуры «Академгородка 2.0».

На Всероссийском съезде преференциальных территорий участники обсудили вопросы по созданию научно-образовательных центров, распределённых межвузовских кампусов, которые предназначены для взаимного интенсивного развития науки, образования и высокотехнологичного бизнеса. По мнению экспертов, проект «Академгородок 2.0» может стать масштабируемой комплексной моделью развития сильного научного центра нового формата. А воплощение наработок объединит взаимосвязанную деятельность научных, образовательных, инновационных и деловых участников.

Инициативы, существующие в данном направлении, и возможности их взаимной интеграции обсуждались на дискуссионной площадке форума «Технопром-2019». Участники форума обменялись мнениями о взаимной интеграции территорий наукограда Кольцово и высокотехнологичной долины в рамках выделенных площадей для размещения Новосибирского научного центра.

О важности реализации проекта «Академгородок 2.0» с точки зрения достижения целей национального проекта «Наука» в дальнейшем шла речь на пленарном заседании форума «Технопром-2019», в котором принимал участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По мнению участников обсуждения, содействие трансферу научных результатов и новых технологий является необходимым условием социально-экономического прогресса всего региона. При этом развитие кооперационных связей является фактором повышения эффективности расходов на науку.

Напомним, 19 сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников одобрил включение двух проектов в программу реиндустриализации.