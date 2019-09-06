Елена Малышева рассказала, как заниматься сексом при аневризме

Лента новостейПредложить новость
Больше ста человек не могут вылететь из Новосибирска из-за неисправности самолёта
По цене iPhone в Новосибирске можно снять квартиру и выносить беременность
Робот вылечил девушку с редкой болезнью в клинике Мешалкина в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Елена Малышева рассказала, как заниматься сексом при аневризмеРубрика: общество
19.09.2019 11:59
фото Елены Малышевой из социальной сети «ВКонтакте»
Телеведущая дала советы любителям заниматься сексом при серьёзной болезни сосудов; Малышева рекомендует быть осторожнее.
Во время эфира передачи «Жить здорово» Елена Малышева ответила на вопросы зрителей относительно занятий сексом при аневризме аорты. По словам телеведущей, людям, страдающим таким серьёзным заболеванием сосудов, нужно тщательно следить за своим давлением.
Гостья студии рассказала о том, что у неё стала вызывать опасения интимная жизнь после того, как у её мужа диагностировали такое заболевание. На это соведущий Малышевой Герман Гандельман заявил, что при аневризме нельзя лишь поднимать тяжести.
«Заниматься сексом стоя, держа женщину на руках, – вот это не рекомендуется», – отметил он.
Малышева же не согласилась с высказыванием коллеги. Она разделила тревогу гостьи студии и посоветовала каждый раз измерять давление перед тем, как супруги ложатся в постель.
Напомним, 10 сентября ведущий «Жить здорово» одобрил каннибализм.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Больше ста человек не могут вылететь из Новосибирска из-за неисправности самолёта
По цене iPhone в Новосибирске можно снять квартиру и выносить беременность
Робот вылечил девушку с редкой болезнью в клинике Мешалкина в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Жизнь без преград
Технические приспособления помогают сделать более комфортн...
Новости по теме
Популярное