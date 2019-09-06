Елена Малышева рассказала, как заниматься сексом при аневризме

фото Елены Малышевой из социальной сети «ВКонтакте»

Телеведущая дала советы любителям заниматься сексом при серьёзной болезни сосудов; Малышева рекомендует быть осторожнее.

Во время эфира передачи «Жить здорово» Елена Малышева ответила на вопросы зрителей относительно занятий сексом при аневризме аорты. По словам телеведущей, людям, страдающим таким серьёзным заболеванием сосудов, нужно тщательно следить за своим давлением.

Гостья студии рассказала о том, что у неё стала вызывать опасения интимная жизнь после того, как у её мужа диагностировали такое заболевание. На это соведущий Малышевой Герман Гандельман заявил, что при аневризме нельзя лишь поднимать тяжести.

«Заниматься сексом стоя, держа женщину на руках, – вот это не рекомендуется», – отметил он.

Малышева же не согласилась с высказыванием коллеги. Она разделила тревогу гостьи студии и посоветовала каждый раз измерять давление перед тем, как супруги ложатся в постель.

Напомним, 10 сентября ведущий «Жить здорово» одобрил каннибализм.