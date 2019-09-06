Физрук избил первоклассника в Сибири

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Физрук избил первоклассника в СибириРубрика: проиcшествия
19.09.2019 15:03
Фотобанк Московской области
После удара над ребёнком начали издеваться одноклассники; красноярский Следком начал проверку.
Учитель физкультуры одной из школ Красноярска ударил по голове первоклассника, сообщает краевое управление СКР. Инцидент произошёл накануне. Как говорит сам преподаватель, мальчик плохо себя вёл и нарушал технику безопасности. Увидев наказание мальчика, одноклассники пострадавшего начали издеваться и шутить над ребёнком. Действия остальных школьников учитель пресекать не стал.
Местные СМИ сообщают, что агрессивный учитель уже отстранён от работы с детьми. В тот же день началась служебная проверка.
Резонансная история получила широкий отклик в социальных сетях и СМИ. Следственный комитет Красноярского края начал доследственную проверку на основе сообщений. Выясняются обстоятельства происшествия.
Напомним, месяц назад заслуженный учитель истории и обществознания покусал полицейского в Новосибирске.
Эмиль Фукс
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