Физрук избил первоклассника в Сибири

Фотобанк Московской области

После удара над ребёнком начали издеваться одноклассники; красноярский Следком начал проверку.

Учитель физкультуры одной из школ Красноярска ударил по голове первоклассника, сообщает краевое управление СКР. Инцидент произошёл накануне. Как говорит сам преподаватель, мальчик плохо себя вёл и нарушал технику безопасности. Увидев наказание мальчика, одноклассники пострадавшего начали издеваться и шутить над ребёнком. Действия остальных школьников учитель пресекать не стал.

Местные СМИ сообщают, что агрессивный учитель уже отстранён от работы с детьми. В тот же день началась служебная проверка.

Резонансная история получила широкий отклик в социальных сетях и СМИ. Следственный комитет Красноярского края начал доследственную проверку на основе сообщений. Выясняются обстоятельства происшествия.

Напомним, месяц назад заслуженный учитель истории и обществознания покусал полицейского в Новосибирске.