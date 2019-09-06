Фонд модернизации ЖКХ купит чёрную «Тойоту Камри» за 2 миллиона рублей

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Фонд модернизации ЖКХ купит чёрную «Тойоту Камри» за 2 миллиона рублейРубрика: общество
19.09.2019 16:25
фото с сайта Drom.ru
Машина должна быть без пробега; дата производства – не ранее 2019 года.
Фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области заказал Toyota Camry чёрного цвета. Объявление появилось на сайте госзакупок 18 сентября. Максимальная цена, за которую фонд готов приобрести автомобиль, – 1 миллион 991 тысяча рублей.
У Тойоты должна быть автоматическая коробка передач с возможностью ручного переключения. Максимальная мощность двигателя – от 181 до 200 лошадиных сил, а объём топливного бака должен быть не менее 60 литров. Обязательное требование: максимальная скорость машины – не менее 210 километров в час.
«Дата производства поставляемого Товара – не ранее 2019 года, без пробега по Российской Федерации и другим странам», – написано в документах. Машина должна быть абсолютно новой: никакого ремонта, замены частей или пользования третьими лицами.
Примечательно, что приобрести автомобиль планируется на «средства на обеспечение деятельности Фонда на 2019 год».
Напомним, в начале сентября министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области опубликовало проект постановления, который предусматривает рост платы за капитальный ремонт.
Никита Минин
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