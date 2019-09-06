Футболисты «Новосибирска» присоединились к популярному флешмобу

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Футболисты «Новосибирска» присоединились к популярному флешмобуРубрика: общество, спорт
19.09.2019 14:11
фото ФК «Новосибирск»
Члены команды улеглись на газон вместе со всем своим инвентарём; акция напоминает игру в «Тетрис».
Спортсмены из футбольного клуба «Новосибирск» решили присоединиться к набирающей популярность акции Tetris challenge. Фотография появилось в официальной группе клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Флешмоб начал активно распространяться в интернете в сентябре этого года. Сначала в нём принимали участие только сотрудники полиции, пожарные, военные и спасатели, но позже к ним присоединились и люди других профессий со всего мира. Суть акции – сделать фото, на котором люди лежат на земле вместе со своим инвентарём, личными вещами и даже питомцами. При этом должен получиться идеальный прямоугольник.
«Сегодня к челленджу присоединяются представители других сфер и профессий. Поэтому мы передаём эстафету всем новосибирским спортивным клубам и, в первую очередь, ХК "Сибирь". Так же приглашаем присоединиться ФК "Зенит", ФК "Ростов", ФК "Енисей", команды "Лучшей лиги мира" и все футбольные клубы России», – гласит подпись к фотографии.
Напомним, 9 сентября ФК «Новосибирск» и барнаульское «Динамо» не смогли выяснить, кто сильнее.
Никита Минин
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