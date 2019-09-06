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Грузовик отлетел в ограждение после столкновения с легковой машиной в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

19.09.2019 22:30

Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В аварии пострадал водитель «Газели»; грузовик также снёс тротуар и дорожное ограждение.

Грузовик «Газель» и легковой автомобиль Mitsubishi столкнулись на пересечении улиц Учительской и Авиастроителей в Новосибирске. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По словам полицейских, «Газель» отлетела на тротуар, снесла дорожное ограждение и светофор. 

«Сообщение поступило в 21:10. Автомобили столкнулись «лбами». От удара в легковом автомобиле оказались зажаты люди, а в грузовике пострадал водитель. От госпитализации он отказался», – сообщили в ведомстве.

Напомним, 18 сентября 2019 года в массовом ДТП в Новосибирске столкнулись шесть автомобилей.

Дарья Мелехова

Теги: аварии ДТП новосибирск

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Грузовик отлетел в ограждение после столкновения с легковой машиной в Новосибирске

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Шесть человек вывели из пылающего барака в Новосибирске

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вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

«Суперженщина» из Казахстана установила рекорд с трактором в Новосибирске

вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

«Клуб директоров» обсудит с руководителями особенности интернет-маркетинга

вчера 16:44 Афиша 0 Коммент.

Фонд модернизации ЖКХ купит чёрную «Тойоту Камри» за 2 миллиона рублей

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выходить из дома

вчера 16:14 Общество 0 Коммент.

Место в очереди за iPhone 11 в Новосибирске продают за 70 тысяч рублей

вчера 16:06 Общество 0 Коммент.

В тюрьму за четыре флакона шампуня пойдёт бомж из Новосибирска

вчера 15:49 Хроника 0 Коммент.

Подозрительная сумка на автовокзале Новосибирска: подробности

вчера 15:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили восемь лет за дерзкое ограбление фаната СССР

вчера 15:18 Общество 0 Коммент.

Физрук избил первоклассника в Сибири

вчера 15:03 Хроника 0 Коммент.

Эксперты высоко оценили проект «Академгородок 2.0» на «Технопроме-2019»

вчера 14:55 Общество 0 Коммент.

Врачи рассказали, как будут пытаться спасать Анастасию Заворотнюк

вчера 14:34 Общество 0 Коммент.

Из Новосибирска на «Ласточке»: РЖД экспериментирует с поездами на Барнаул, Омск и Томск

вчера 14:17 Общество 0 Коммент.

Футболисты «Новосибирска» присоединились к популярному флешмобу

вчера 14:11 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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