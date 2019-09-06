Грузовик отлетел в ограждение после столкновения с легковой машиной в Новосибирске

Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В аварии пострадал водитель «Газели»; грузовик также снёс тротуар и дорожное ограждение.

Грузовик «Газель» и легковой автомобиль Mitsubishi столкнулись на пересечении улиц Учительской и Авиастроителей в Новосибирске. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По словам полицейских, «Газель» отлетела на тротуар, снесла дорожное ограждение и светофор.

«Сообщение поступило в 21:10. Автомобили столкнулись «лбами». От удара в легковом автомобиле оказались зажаты люди, а в грузовике пострадал водитель. От госпитализации он отказался», – сообщили в ведомстве.

Напомним, 18 сентября 2019 года в массовом ДТП в Новосибирске столкнулись шесть автомобилей.