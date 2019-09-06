Губернатор Новосибирской области одобрил включение двух проектов в программу реиндустриализации

фото пресс-службы правительства новосибирской области

Результаты реиндустриализации экономики обсудили в рамках «Технопрома»; на форуме представили новые проекты, которые включат в программу.

Глава Новосибирской области Андрей Травников в рамках форума «Технопром-2019» провёл заседание по вопросам реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года.

«Проекты, которые сегодня будут представлены на обсуждение, в течение последнего года подробно прорабатывались, и мы считаем, что они нужны не только для развития научно-промышленного потенциала нашего региона, но и для всей страны», – отметил Андрей Травников.

На заседании руководители новосибирских предприятий представили планы двух новых проектов, которые в итоге были лично одобрены губернатором.

Первый из них – национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов, разработанный совместно АО «СКТБ "Катализатор"», Институтом катализа СО РАН и НГУ. Планируется, что его работа повысит эффективность нефтяных предприятий России.

Второй проект — создание промышленного кластера «Цифровая энергетика». Он будет отвечать за выпуск цифрового оборудования для интеллектуальных систем, которые занимаются учётом и управлением потребления энергии. Кластер призван упростить работу поставщиков электроэнергии.

Начиная с 2016 года, рабочая группа одобрила девять проектов, которые помогли создать 500 высокотехнологичных рабочих мест и позволили предприятиям региона нарастить объём производства, выйти на новые рынки и усилить исследовательские мощности. Среди этих проектов выделяются создание новейших медицинских изделий для лечения сердечно-сосудистых заболеваний компанией «Ангиолайн», разработка вакцины от гепатита А от «Вектор-Биальгам», а также производство углеродных нанотрубок и наномодификаторов компанией OCSiAL.

Напомним, 18 сентября Андрей Травников подписал соглашение об улучшении качества оказания онкологической медицинской помощи.