Губернатор Новосибирской области одобрил включение двух проектов в программу реиндустриализации

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Губернатор Новосибирской области одобрил включение двух проектов в программу реиндустриализацииРубрика: экономика, общество
19.09.2019 13:30
фото пресс-службы правительства новосибирской области
Результаты реиндустриализации экономики обсудили в рамках «Технопрома»; на форуме представили новые проекты, которые включат в программу.
Глава Новосибирской области Андрей Травников в рамках форума «Технопром-2019» провёл заседание по вопросам реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года.
«Проекты, которые сегодня будут представлены на обсуждение, в течение последнего года подробно прорабатывались, и мы считаем, что они нужны не только для развития научно-промышленного потенциала нашего региона, но и для всей страны», – отметил Андрей Травников.
На заседании руководители новосибирских предприятий представили планы двух новых проектов, которые в итоге были лично одобрены губернатором.
Первый из них – национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов, разработанный совместно АО «СКТБ "Катализатор"», Институтом катализа СО РАН и НГУ. Планируется, что его работа повысит эффективность нефтяных предприятий России.
Второй проект — создание промышленного кластера «Цифровая энергетика». Он будет отвечать за выпуск цифрового оборудования для интеллектуальных систем, которые занимаются учётом и управлением потребления энергии. Кластер призван упростить работу поставщиков электроэнергии.
Начиная с 2016 года, рабочая группа одобрила девять проектов, которые помогли создать 500 высокотехнологичных рабочих мест и позволили предприятиям региона нарастить объём производства, выйти на новые рынки и усилить исследовательские мощности. Среди этих проектов выделяются создание новейших медицинских изделий для лечения сердечно-сосудистых заболеваний компанией «Ангиолайн», разработка вакцины от гепатита А от «Вектор-Биальгам», а также производство углеродных нанотрубок и наномодификаторов компанией OCSiAL.
Напомним, 18 сентября Андрей Травников подписал соглашение об улучшении качества оказания онкологической медицинской помощи.
Никита Минин
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