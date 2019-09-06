Из Новосибирска на «Ласточке»: РЖД экспериментирует с поездами на Барнаул, Омск и Томск

Фото предоставлено пресс-службой Западно-Сибирской железной дороги

Три дня на Западно-Сибирской железной дороге проходят демонстрационные поездки скоростного электропоезда «Ласточка»; они свяжут Новосибирск с ближайшими крупными городами.

В ближайшем будущем до Омска, Томска или Барнаула можно будет доехать на комфортабельном скоростном электропоезде «Ласточка». В течение трёх дней на Западно-Сибирской железной дороге проводится эксперимент по использованию современного подвижного состава.

«Главная цель поездки – оценка технической возможности запуска электропоезда "Ласточка" на нашей дороге в постоянном режиме. Кроме того, мы рассматриваем возможность межрегионального железнодорожного сообщения между Новосибирском и ближайшими крупными городами Барнаулом, Томском и Омском», – рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Демонстрационная поездка из Омска в Новосибирск состоялась 18 сентября. В дороге поезд «Ласточка» находился чуть более шести часов. Со станции Омск-Пассажирский состав отправился в 18:21. Во время пути поезд совершил две технические остановки на станциях Кормиловка и Барабинская. В среднем электропоезд преодолевает расстояние на два часа быстрее пассажирского.

В четверг, 19 сентября, демонстрационная поездка состоится по маршруту Барнаул – Новосибирск-Главный. «Ласточка» из столицы Алтайского края отправится в 13:44. Предполагаемое время в пути – 3 часа 18 минут. Пассажирский поезд в среднем идёт по этому маршруту 5 часов 20 минут. Во время движения электропоезда запланировано две технические остановки на станциях Алтайская и Усть-Тальменская.

Ещё одна демонстрационная поездка «Ласточки» состоится 20 сентября. На этот раз поезд пройдёт между Томском и Новосибирском. Отправление из Томска в 13:09. На этом маршруте запланировано также две технические остановки на станциях Томск-2 и Болотная. Предполагается, что время в пути составит 4 часа 37 минут. Пассажирский поезд расстояние между этими двумя городами преодолевает за 5 часов.

Производители отмечают, что состав «Ласточки», состоящей из пяти вагонов, оборудован интеллектуальными системами управления и видеонаблюдения, а также системой, поддерживающей комфортную температуру в вагонах. Максимальная скорость – 130 километров в час.

Напомним, с 14 мая новорождённые пассажиры могут путешествовать в поездах по медицинскому свидетельству о рождении.