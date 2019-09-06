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Из Новосибирска на «Ласточке»: РЖД экспериментирует с поездами на Барнаул, Омск и Томск

Рубрика: общество

19.09.2019 14:17

Фото предоставлено пресс-службой Западно-Сибирской железной дороги

Три дня на Западно-Сибирской железной дороге проходят демонстрационные поездки скоростного электропоезда «Ласточка»; они свяжут Новосибирск с ближайшими крупными городами.

В ближайшем будущем до Омска, Томска или Барнаула можно будет доехать на комфортабельном скоростном электропоезде «Ласточка». В течение трёх дней на Западно-Сибирской железной дороге проводится эксперимент по использованию современного подвижного состава.

«Главная цель поездки – оценка технической возможности запуска электропоезда "Ласточка" на нашей дороге в постоянном режиме. Кроме того, мы рассматриваем возможность межрегионального железнодорожного сообщения между Новосибирском и ближайшими крупными городами Барнаулом, Томском и Омском», – рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Демонстрационная поездка из Омска в Новосибирск состоялась 18 сентября. В дороге поезд «Ласточка» находился чуть более шести часов. Со станции Омск-Пассажирский состав отправился в 18:21. Во время пути поезд совершил две технические остановки на станциях Кормиловка и Барабинская. В среднем электропоезд преодолевает расстояние на два часа быстрее пассажирского.

В четверг, 19 сентября, демонстрационная поездка состоится по маршруту Барнаул – Новосибирск-Главный. «Ласточка» из столицы Алтайского края отправится в 13:44. Предполагаемое время в пути – 3 часа 18 минут. Пассажирский поезд в среднем идёт по этому маршруту 5 часов 20 минут. Во время движения электропоезда запланировано две технические остановки на станциях Алтайская и Усть-Тальменская.

Ещё одна демонстрационная поездка «Ласточки» состоится 20 сентября. На этот раз поезд пройдёт между Томском и Новосибирском. Отправление из Томска в 13:09. На этом маршруте запланировано также две технические остановки на станциях Томск-2 и Болотная. Предполагается, что время в пути составит 4 часа 37 минут. Пассажирский поезд расстояние между этими двумя городами преодолевает за 5 часов.

Производители отмечают, что состав «Ласточки», состоящей из пяти вагонов, оборудован интеллектуальными системами управления и видеонаблюдения, а также системой, поддерживающей комфортную температуру в вагонах. Максимальная скорость – 130 километров в час.

Напомним, с 14 мая новорождённые пассажиры могут путешествовать в поездах по медицинскому свидетельству о рождении. 

Анатолий Якимов

Теги: Барнаул Новосибирск Томск Омск железная дорога ЗСЖД

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Из Новосибирска на «Ласточке»: РЖД экспериментирует с поездами на Барнаул, Омск и Томск

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Эксперты Минздрава разрешили пить алкоголь каждый день

сегодня 10:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:18 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 19 сентября

сегодня 06:31 Афиша 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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