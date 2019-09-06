«Клуб директоров» обсудит с руководителями особенности интернет-маркетинга

фото пресс-службы «Клуба директоров»

На мероприятии выступят известные спикеры и эксперты; гости узнают все тонкости продвижения товаров и услуг в сети.

Деловое сообщество для руководителей и собственников «Клуб директоров» проведёт заседание на тему «Интернет-маркетинг: сегодня и завтра».

С каждым годом роль интернета в продвижении товаров и услуг растёт огромными темпами, так как пространство информационной сети не знает границ. Производить товары можно в Европе, а продавать их в Японии и Америке. Компании теперь могут предоставлять услуги по всему миру и охватывать всё новые и новые рынки. Однако тема интернет-маркетинга по-прежнему остаётся малоизученной.

На заседании клуба вы узнаете ответы на вопросы:

Каким образом достоверно посчитать эффективность интернет-маркетинга?

Как окупятся вложения в интернет-маркетинг?

Как долго компания может быть успешной без интернет-маркетинга?

Кто выгоднее для компании: штатный маркетолог или интернет-специалист на аутсорсинге?

С гостями мероприятия побеседуют владелец-директор компании Vsemayki, интернет-магазина, работающего с 2007 года, Василий Левченко и директор компании Chilli Marketing Константин Хомченко (СПб), который разработал собственные методики подбора оптимального набора инструментов для интернет-маркетинга для любой компании. Также у участников заседания появится возможность послушать генерального директора группы компании «БАУ», бизнес-консультанта с 15-летним управленческим стажем Анну Казак, управляющего партнёра и совладельца группы «Финансы», аттестованного аудитора, налогового юриста, профессионального лайф-коуча с 23-летним управленческим стажем Виталия Сапелкина.

Директор компании ITConstruct Роман Петров, который входит в топ-100 рейтинга ключевых персон российского рынка digital-маркетинга, поделится информацией о современном интернет-маркетинге.

Заседание пройдёт в 18:30 26 сентября 2019 года по адресу улица Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж (Gorskiy City Hotel, зал «Токио»).

Стоимость участия: 700 рублей. Вход для членов «Клуба Директоров» бесплатный. Член «Клуба директоров» имеет клубный абонемент.

Справки: info@newgrade.ru

Регистрация обязательна: https://klub-direktorov-events.timepad.ru/event/1043295/