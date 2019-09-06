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«Клуб директоров» обсудит с руководителями особенности интернет-маркетинга
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«Клуб директоров» обсудит с руководителями особенности интернет-маркетингаРубрика: афиша, общество
19.09.2019 16:44
фото пресс-службы «Клуба директоров»
На мероприятии выступят известные спикеры и эксперты; гости узнают все тонкости продвижения товаров и услуг в сети.
Деловое сообщество для руководителей и собственников «Клуб директоров» проведёт заседание на тему «Интернет-маркетинг: сегодня и завтра».
С каждым годом роль интернета в продвижении товаров и услуг растёт огромными темпами, так как пространство информационной сети не знает границ. Производить товары можно в Европе, а продавать их в Японии и Америке. Компании теперь могут предоставлять услуги по всему миру и охватывать всё новые и новые рынки. Однако тема интернет-маркетинга по-прежнему остаётся малоизученной.
На заседании клуба вы узнаете ответы на вопросы:
- Каким образом достоверно посчитать эффективность интернет-маркетинга?
- Как окупятся вложения в интернет-маркетинг?
- Как долго компания может быть успешной без интернет-маркетинга?
- Кто выгоднее для компании: штатный маркетолог или интернет-специалист на аутсорсинге?
С гостями мероприятия побеседуют владелец-директор компании Vsemayki, интернет-магазина, работающего с 2007 года, Василий Левченко и директор компании Chilli Marketing Константин Хомченко (СПб), который разработал собственные методики подбора оптимального набора инструментов для интернет-маркетинга для любой компании. Также у участников заседания появится возможность послушать генерального директора группы компании «БАУ», бизнес-консультанта с 15-летним управленческим стажем Анну Казак, управляющего партнёра и совладельца группы «Финансы», аттестованного аудитора, налогового юриста, профессионального лайф-коуча с 23-летним управленческим стажем Виталия Сапелкина.
Директор компании ITConstruct Роман Петров, который входит в топ-100 рейтинга ключевых персон российского рынка digital-маркетинга, поделится информацией о современном интернет-маркетинге.
Заседание пройдёт в 18:30 26 сентября 2019 года по адресу улица Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж (Gorskiy City Hotel, зал «Токио»).
Стоимость участия: 700 рублей. Вход для членов «Клуба Директоров» бесплатный. Член «Клуба директоров» имеет клубный абонемент.
Справки: info@newgrade.ru
Регистрация обязательна: https://klub-direktorov-events.timepad.ru/event/1043295/
Никита Минин
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