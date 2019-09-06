«Манеры – лицо мужчины»: четверть опрошенных новосибирцев не хотят уступать девушкам место в транспорте

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Аналитики выяснили, как много мужчин готовы уступить место дамам; джентльменом оказался почти каждый второй.

Исследователи социальной сети «Фотострана» решили выяснить, сколько представителей сильного пола Новосибирска регулярно уступают место девушкам в автобусах, троллейбусах и метро.

Как оказалось, 23 % опрошенных считают, что девушкам не нужно уступать место в транспорте, так как они ещё молоды и полны сил. А вот почти половина респондентов (48 %) сказали, что предложить место в транспорте даме обязан каждый уважающий себя мужчина.

«Меня так воспитали, не могу сидеть, когда женщина стоит. Неважно, сколько ей лет – двадцать или шестьдесят», – отметил участник опроса.

Оставшиеся 29 % опрошенных новосибирцев признались, что обычно поступают по ситуации – в зависимости от уровня усталости и состояния своего здоровья.

Напомним, в конце августа новосибирец не уступил место беременной женщине в метро.