Массовое ДТП в центре Новосибирска: пробки больше километра

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Массовое ДТП в центре Новосибирска: пробки больше километраРубрика: проиcшествия
19.09.2019 11:23
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Три автомобиля столкнулись в Центральном районе города; пробки сковали пересечение Кропоткина и Ипподромской.
Инцидент произошёл на перекрестке улиц Кропоткина и Ипподромской. Как сообщает сообщество «ДТП САС 54» в социальной сети «ВКонтакте», столкнулись три автомобиля. Столкнулись «Тойота» и «Лада», затем девушка за рулём отечественного автомобиля врезалась во встречную «Хонду».
Как сообщили Сиб.фм в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, в происшествии никто не пострадал. По данным сервиса Яндекс.Пробки, в районе ДТП образовались серьёзные заторы. В бурый цвет окрашены все четыре дороги перекрёстка. Самая длинная пробка в том районе сейчас длится до улицы Гоголя – её протяжённость около 1,3 километра. Километровая пробка образовалась и в сторону улицы Дуси Ковальчук.
На месте работают сотрудники ГИБДД для устранения препятствий движению транспорта, добавили в отделе пропаганды.
Напомним, массовое ДТП произошло накануне на площади Калинина – в результате столкновения шести автомобилей никто не пострадал.
Эмиль Фукс
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