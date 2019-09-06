Место в очереди за iPhone 11 в Новосибирске продают за 70 тысяч рублей

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Накануне официального старта продаж iPhone 11 в России, который назначен на 20 сентября, в сети появились объявления с предложением оказать «эппломанам» услугу – «занять очередь за айфоном»; в Новосибирске за это просят около 70 тысяч рублей.

Постоять в очереди за iPhone 11, продажи которого в России стартуют 20 сентября, предлагают находчивые новосибирцы тем, кто хочет купить новый смартфон в числе первых, но не готов тратить время на ожидание. За услугу предприимчивые граждане просят около 70 тысяч рублей. Объявления об этом опубликовано на сайте «Авито».

По словам автора объявления Кирилла, полная стоимость услуги составляет 200 тысяч рублей. В неё входят стоимость самого устройства и гонорар «очередника».

С учётом того, что самая дорогая модель «айфона» 11-го поколения iPhone 11 Pro Max обойдётся покупателю в 131 990 рублей, вознаграждение за услугу составляет порядка 70 000 рублей.

«Займу место в очереди за iPhone за 5 дней до продаж. Есть возможность занять до 5-ти мест в очереди. Есть возможность быть в 1-ой десятке в очереди!» – пишет Кирилл (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).

В разговоре с Сиб.фм молодой человек отметил, что желающих воспользоваться предложенной услугой не нашлось.

«Не пошло», – признал автор объявления.

Напомним, 19 сентября Сиб.фм писал, что, по данным аналитиков сайта «Авито», потраченных на новый iPhone денег хватило бы на аренду квартиры в Новосибирске в течение девяти месяцев.