Налогом на утилизацию авто возмущены новосибирские автомобилисты

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Министерство промышленности и торговли РФ направило предложения в правительство о повышении налога на утилизацию старых автомобилей; ставка вырастет в среднем на 80 %.

Ставка на налог на утилизацию вырастет с 1 января 2020 года. Однако точные расчёты должны появиться после оценки в Федеральной таможенной службе. Решение о величине сбора будет опубликовано в декабре.

По сообщению «РИА Новости», увеличение ставки налога на утилизацию связано с понижением пошлин на ввоз импортных автомобилей. С 10 сентября пошлины на ввоз автомобилей из-за рубежа снизились с 30 до 15 % от стоимости машины.

Однако, большинство продавцов, считают, что увеличение налога на утилизацию прежде всего повысит стоимость автомобиля. При этом до конца не понятен механизм его работы, несмотря на то, что он был введён ещё в 2012 году. За это время его поднимали в 2016 году, объяснив девальвацией рубля, и в 2018 – со снижением пошлин. Однако вслед за повышением налога выросла и стоимость автомобилей.

Владельцы автосалонов опасаются, что рост налога на утилизацию снизит количество продаваемых автомобилей – как импортных, так и зарубежных.

Напомним, 2 сентября стало известно о росте цен на авиабилеты.