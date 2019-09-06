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Налогом на утилизацию авто возмущены новосибирские автомобилисты

Рубрика: общество

19.09.2019 11:42

Фото с сайта pixabay.com

Министерство промышленности и торговли РФ направило предложения в правительство о повышении налога на утилизацию старых автомобилей; ставка вырастет в среднем на 80 %.

Ставка на налог на утилизацию вырастет с 1 января 2020 года. Однако точные расчёты должны появиться после оценки в Федеральной таможенной службе. Решение о величине сбора будет опубликовано в декабре.

По сообщению «РИА Новости», увеличение ставки налога на утилизацию связано с понижением пошлин на ввоз импортных автомобилей. С 10 сентября пошлины на ввоз автомобилей из-за рубежа снизились с 30 до 15 % от стоимости машины.

Однако, большинство продавцов, считают, что увеличение налога на утилизацию прежде всего повысит стоимость автомобиля. При этом до конца не понятен механизм его работы, несмотря на то, что он был введён ещё в 2012 году. За это время его поднимали в 2016 году, объяснив девальвацией рубля, и в 2018 – со снижением пошлин. Однако вслед за повышением налога выросла и стоимость автомобилей.

Владельцы автосалонов опасаются, что рост налога на утилизацию снизит количество продаваемых автомобилей – как импортных, так и зарубежных.

Напомним, 2 сентября стало известно о росте цен на авиабилеты.

 

 

Анатолий Якимов

Теги: автомобили налоги Россия

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сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 19 сентября: немного туч и солнце

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 19 сентября

сегодня 06:31 Афиша 0 Коммент.

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вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:22 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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