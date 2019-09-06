Новосибирск: события 20 сентября

фото Никиты Давыденко, пресс-службы правительства новосибирской области, из группы "ХК Сибирь" в социальной сети "ВКонтакте"

Редакция Сиб.фм собрала вместе все самые главные события дня, чтобы жители Новосибирска ничего не пропустили.

Губернатор Новосибирской области примет участие в работе третьего дня международного форума «Технопром-2019»

В 12:00 Андрей Травников на круглом столе «Как вывести НОЦ на мировой уровень» обсудит с экспертами примеры лучших практик по созданию научно-образовательных центров мирового уровня и сложности, с которыми приходится сталкиваться при их создании.

Среди спикеров заявлены заместитель губернатора Томской области Андрей Антонов, министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, директор Департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Вадим Медведев и другие.

В 14:30 глава региона примет участие в пленарной сессии «Таланты и возможности». Участникам предстоит ответить на множество вопросов. Как правильно выбрать свой путь в карьере и жизни? Есть ли место общечеловеческим ценностям в современном высокотехнологичном мире? Как научиться сочетать традиции и современные идеи?

В обсуждении примут участие главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, заместитель губернатора по развитию сельских территорий Вячеслав Ярманов и другие.

Мероприятия пройдут по адресу улица Станционная, 104 (МВК «Новосибирск-Экспоцентр»).

Министр строительства региона Иван Шмидт проконтролирует начало физических работ по строительству новой Ледовой арены

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт в ходе выездного совещания проинспектирует начало устройства свайного основания на строительной площадке новой ледовой арены для проведения молодежного Чемпионата мира по хоккею-2023.

Начало в 12:00. Мероприятие состоится на строительной площадке на улице Немировича-Данченко.

В рамках проекта «Великие имена России» состоится торжественное открытие бюста А.И. Покрышкину в Толмачёво

Торжественная церемония открытия бюста трижды Герою Советского Союза, маршалу авиации Александру Ивановичу Покрышкину пройдет в аэропорту «Толмачёво».

Помимо самого бюста А.И. Покрышкину в аэропорту откроется тематическая экспозиция, в которую вошли материалы, предоставленные Музеем Новосибирска, Новосибирским государственным краеведческим музеем, Музеем истории архитектуры Сибири.

Начало в 10:00. Сбор участников мероприятия в соединительной галерее терминального комплекса аэропорта «Толмачёво».

Пленарное заседание российско-китайского бизнес-инкубатора

Рынки России и Китая — одни из самых быстро развивающихся и перспективных, что делает взаимное сотрудничество многообещающим. На данный момент доля китайских инвестиций в российский рынок приближается к 7%. Заседание будет посвящено культурному и технологическому обмену между странами.

В мероприятии примут участие сооснователь ООО «Шанхайская компания по управлению стартап-пространством Мусю» Вэн Вэй, генеральный директор ООО «Технологическая интеллектуальная компания Таосиси» Дэн Янъян и другие.

Начало в 10:00 по адресу улица Станционная, 104 (МВК «Новосибирск-Экспоцентр»).

ХК «Сибирь» сыграет с «Амуром» на своей площадке

На своём льду сибиряки встретят гостей из Хабаровска. Это уже вторая подряд игра для «Сибири», которая проходит в Новосибирске. Предыдущая — против челябинского «Трактора» — закончилась для нас поражением.

Сейчас «Амур» занимает 12-ое место в общем зачёте с тремя очками после восьми игр. «Сибирь» находится выше – у новосибирцев восемь очков за семь игр, благодаря чему они расположились на седьмом месте турнирной таблицы.

Матч регулярного чемпионата КХЛ пройдёт на стадионе «Сибирь» – начало в 19:30 по местному времени.