Новосибирск: события 20 сентября

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Новосибирск: события 20 сентябряРубрика: афиша, общество
20.09.2019 06:31
фото Никиты Давыденко, пресс-службы правительства новосибирской области, из группы "ХК Сибирь" в социальной сети "ВКонтакте"
Редакция Сиб.фм собрала вместе все самые главные события дня, чтобы жители Новосибирска ничего не пропустили.
Губернатор Новосибирской области примет участие в работе третьего дня международного форума «Технопром-2019»
В 12:00 Андрей Травников на круглом столе «Как вывести НОЦ на мировой уровень» обсудит с экспертами примеры лучших практик по созданию научно-образовательных центров мирового уровня и сложности, с которыми приходится сталкиваться при их создании.
Среди спикеров заявлены заместитель губернатора Томской области Андрей Антонов, министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, директор Департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Вадим Медведев и другие.
В 14:30 глава региона примет участие в пленарной сессии «Таланты и возможности». Участникам предстоит ответить на множество вопросов. Как правильно выбрать свой путь в карьере и жизни? Есть ли место общечеловеческим ценностям в современном высокотехнологичном мире? Как научиться сочетать традиции и современные идеи?
В обсуждении примут участие главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, заместитель губернатора по развитию сельских территорий Вячеслав Ярманов и другие.
Мероприятия пройдут по адресу улица Станционная, 104 (МВК «Новосибирск-Экспоцентр»).
Министр строительства региона Иван Шмидт проконтролирует начало физических работ по строительству новой Ледовой арены
Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт в ходе выездного совещания проинспектирует начало устройства свайного основания на строительной площадке новой ледовой арены для проведения молодежного Чемпионата мира по хоккею-2023.
Начало в 12:00. Мероприятие состоится на строительной площадке на улице Немировича-Данченко.
В рамках проекта «Великие имена России» состоится торжественное открытие бюста А.И. Покрышкину в Толмачёво
Торжественная церемония открытия бюста трижды Герою Советского Союза, маршалу авиации Александру Ивановичу Покрышкину пройдет в аэропорту «Толмачёво».
Помимо самого бюста А.И. Покрышкину в аэропорту откроется тематическая экспозиция, в которую вошли материалы, предоставленные Музеем Новосибирска, Новосибирским государственным краеведческим музеем, Музеем истории архитектуры Сибири.
Начало в 10:00. Сбор участников мероприятия в соединительной галерее терминального комплекса аэропорта «Толмачёво».
Пленарное заседание российско-китайского бизнес-инкубатора
Рынки России и Китая — одни из самых быстро развивающихся и перспективных, что делает взаимное сотрудничество многообещающим. На данный момент доля китайских инвестиций в российский рынок приближается к 7%. Заседание будет посвящено культурному и технологическому обмену между странами.
В мероприятии примут участие сооснователь ООО «Шанхайская компания по управлению стартап-пространством Мусю» Вэн Вэй, генеральный директор ООО «Технологическая интеллектуальная компания Таосиси» Дэн Янъян и другие.
Начало в 10:00 по адресу улица Станционная, 104 (МВК «Новосибирск-Экспоцентр»).
ХК «Сибирь» сыграет с «Амуром» на своей площадке
На своём льду сибиряки встретят гостей из Хабаровска. Это уже вторая подряд игра для «Сибири», которая проходит в Новосибирске. Предыдущая — против челябинского «Трактора» — закончилась для нас поражением.
Сейчас «Амур» занимает 12-ое место в общем зачёте с тремя очками после восьми игр. «Сибирь» находится выше – у новосибирцев восемь очков за семь игр, благодаря чему они расположились на седьмом месте турнирной таблицы.
Матч регулярного чемпионата КХЛ пройдёт на стадионе «Сибирь» – начало в 19:30 по местному времени.
Никита Минин
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Лента новостей
Таксист устроил серьёзное ДТП в Новосибирске: пострадал молодой человек
Бухгалтер администрации Новосибирской области украла из бюджета 160 тысяч рублей
«Суперженщина» из Казахстана установила рекорд с трактором в Новосибирске
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