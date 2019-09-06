Новосибирский волейболист получил травму на чемпионате Европы

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Новосибирский волейболист получил травму на чемпионате ЕвропыРубрика: общество
20.09.2019 08:05
Фото со страницы Ильяса Куркаева в социальной сети Instagram
Лечение спортсмена займёт две недели; его карьере ничего не угрожает.
Новосибирский волейболист Ильяс Куркаев, играющий в команде «Локомотив», получил травму во время матча с Финляндией на чемпионате Европы. Об этом сообщили на сайте Всероссийской федерации волейбола.
Ильясу пришлось покинуть соревнования. Спортсмен был доставлен в больницу, где ему диагностировали надрыв связок левой ноги. Однако врачи утверждают, что травма несерьёзная и уже через две недели волейболист сможет вернуться на площадку.
На своей странице в социальной сети Instagram Ильяс Куркаев поблагодарил всех, кто его поддерживал и писал ободряющие комментарии. Также спортсмен пожелал удачи своей команде и пообещал вернуться с новыми силами после выздоровления.
Напомним, в январе 2019 года сибирский спортсмен умер во время разминки перед матчем.
Дарья Мелехова
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