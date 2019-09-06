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Новосибирский волейболист получил травму на чемпионате Европы

Рубрика: общество

20.09.2019 08:05

Фото со страницы Ильяса Куркаева в социальной сети Instagram

Лечение спортсмена займёт две недели; его карьере ничего не угрожает.

Новосибирский волейболист Ильяс Куркаев, играющий в команде «Локомотив», получил травму во время матча с Финляндией на чемпионате Европы. Об этом сообщили на сайте Всероссийской федерации волейбола. 

Ильясу пришлось покинуть соревнования. Спортсмен был доставлен в больницу, где ему диагностировали надрыв связок левой ноги. Однако врачи утверждают, что травма несерьёзная и уже через две недели волейболист сможет вернуться на площадку.

На своей странице в социальной сети Instagram Ильяс Куркаев поблагодарил всех, кто его поддерживал и писал ободряющие комментарии. Также спортсмен пожелал удачи своей команде и пообещал вернуться с новыми силами после выздоровления.

Напомним, в январе 2019 года сибирский спортсмен умер во время разминки перед матчем.

Дарья Мелехова

Теги: спорт чемпионат травма волейбол

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Грузовик отлетел в ограждение после столкновения с легковой машиной в Новосибирске

вчера 22:30 Хроника 0 Коммент.

Шесть человек вывели из пылающего барака в Новосибирске

вчера 21:23 Хроника 0 Коммент.

Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

вчера 20:14 Хроника 0 Коммент.

«Шкода» опрокинулась на бок в час пик в Октябрьском районе

вчера 19:01 Хроника 0 Коммент.

Бухгалтер администрации Новосибирской области украла из бюджета 160 тысяч рублей

вчера 17:44 Экономика 0 Коммент.

«Она может выкарабкаться»: пиар-директор Заворотнюк рассказала о шансах звезды на выздоровление

вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

«Суперженщина» из Казахстана установила рекорд с трактором в Новосибирске

вчера 16:59 Общество 0 Коммент.

«Клуб директоров» обсудит с руководителями особенности интернет-маркетинга

вчера 16:44 Афиша 0 Коммент.

Фонд модернизации ЖКХ купит чёрную «Тойоту Камри» за 2 миллиона рублей

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выходить из дома

вчера 16:14 Общество 0 Коммент.

Место в очереди за iPhone 11 в Новосибирске продают за 70 тысяч рублей

вчера 16:06 Общество 0 Коммент.

В тюрьму за четыре флакона шампуня пойдёт бомж из Новосибирска

вчера 15:49 Хроника 0 Коммент.

Подозрительная сумка на автовокзале Новосибирска: подробности

вчера 15:24 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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