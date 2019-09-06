Новосибирцы получили восемь лет за дерзкое ограбление фаната СССР

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Новосибирцы получили восемь лет за дерзкое ограбление фаната СССРРубрика: общество
19.09.2019 15:18
Фото с сайта pixabay.com
Охотники за антиквариатом отняли медали героев Великой Отечественной и коллекцию советских монет; областной суд отклонил апелляцию.
Пожилой нумизмат и коллекционер госнаград СССР пережил вооружённое ограбление с избиением, но остался жив. Сегодня, 19 сентября, в прокуратуре Ленинского района рассказали подробности приговора за вооружённый разбой и незаконное приобретение госнаград.
Преступление произошло вечером 5 января в частном доме на улице Проточной. Двое молодых мужчин – 26-летний Андрей Салмин и 30-летний Александр Шершнев, ворвались в дом пожилого коллекционера и напали на пенсионера с супругой.
Угрожая пистолетом и ножом потерпевшим, налётчики забрали всё, что было: банковские пенсионные карты, небольшие накопления, недорогую коллекцию советских монет, сотовые телефоны и старенькие «Жигули». Кроме того, преступники забрали медали времён Великой Отечественной войны, доставшиеся коллекционеру по наследству.
Ущерб от преступления составил более 80 тысяч рублей.
В апреле Ленинский районный суд назначил налётчикам по восемь лет лишения свободы в колонии особого режима, а сегодня Новосибирский областной суд отклонил апелляцию.
Напомним, в сентябре суд наказал торговца медалями «За отвагу» в Новосибирске.
Никита Манько
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