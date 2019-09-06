«Она может выкарабкаться»: пиар-директор Заворотнюк рассказала о шансах звезды на выздоровление

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«Она может выкарабкаться»: пиар-директор Заворотнюк рассказала о шансах звезды на выздоровлениеРубрика: общество
19.09.2019 17:17
Фото со страницы Анастасии Заворотнюк в Instagram
Пиар-директор находящейся в коме звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк заявила, что у актрисы «немаленькие» шансы на выздоровление; Анастасия должна «выкарабкаться», считают её близкие.
Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали прогрессирующую опухоль головного мозга, существенно улучшилось. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
По словам Потаповой, которая контактирует с друзьями актрисы, у Анастасии «немаленькие» шансы на выздоровление, медики считают, что у неё есть шанс «выкарабкаться».
Также сегодня в федеральных СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк вышла из комы.
Как ранее писал Сиб.фм, о страшном диагнозе – глиобластома – звезда сериала «Моя прекрасная няня» узнала весной 2019 года. Она перенесла операцию в Германии, но улучшений не последовало. Сейчас актриса находится в частной клинике Москвы под охраной.
Напомним, 19 сентября Сиб.фм рассказывал, какими методами медики пытаются лечить Заворотнюк.
Мария Машанова
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