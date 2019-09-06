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По цене iPhone в Новосибирске можно снять квартиру и выносить беременность

Рубрика: общество

19.09.2019 10:18

фото pixabay.com

Завтра в Новосибирске стартуют продажи iPhone, а сегодня стало известно, что по цене элитной модели нового телефона в Новосибирске можно почти девять месяцев снимать квартиру; об этом сообщили аналитики «Авито». 

По оценке экспертов «Авито», средняя стоимость съёма квартиры в Новосибирске обходится в 15,5 тысячи рублей. Речь, конечно, идёт о доступном жилье с ремонтом и минимальным набором необходимой для жизни мебели и техники. Если сравнить эту сумму со стоимостью элитной модели iPhone 11 Pro Max с 512 Гб встроенной памяти по цене почти 132 тысячи рублей, то получается, что в Новосибирске за iPhone можно жить на съёмной квартире почти девять месяцев и успеть родить ребёнка. 

Напомним, продавцы ждут большие очереди в начале продажи iPhone 11 в Новосибирске. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область цены айфон

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сегодня 10:39 Общество 0 Коммент.

По цене iPhone в Новосибирске можно снять квартиру и выносить беременность

сегодня 10:18 Общество 0 Коммент.

Бойцовый пёс травмировал мужчину в Бердске

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Робот вылечил девушку с редкой болезнью в клинике Мешалкина в Новосибирске

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору недорогого вина

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Кафе с енотами появилось в Новосибирске

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 19 сентября: немного туч и солнце

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 19 сентября

сегодня 06:31 Афиша 0 Коммент.

Топ-5 лучших народных рецептов от простуды

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Видео с места падения матери и ребёнка в горячую воду опубликовал новосибирский Следком: ищут владельца теплокамеры

вчера 22:51 Общество 0 Коммент.

Неудачное селфи обернулось простреленной головой в Омске

вчера 19:52 Хроника 0 Коммент.

Арктическая волчица-«Даздраперма» возглавит стаю в Новосибирском зоопарке

вчера 19:34 Общество 0 Коммент.

Военные пенсионеры не смогли остановить выселение из квартир в Новосибирске

вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

Следком занялся делом убитого кота Моти в Новосибирске

вчера 18:22 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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