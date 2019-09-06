По цене iPhone в Новосибирске можно снять квартиру и выносить беременность

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Завтра в Новосибирске стартуют продажи iPhone, а сегодня стало известно, что по цене элитной модели нового телефона в Новосибирске можно почти девять месяцев снимать квартиру; об этом сообщили аналитики «Авито».

По оценке экспертов «Авито», средняя стоимость съёма квартиры в Новосибирске обходится в 15,5 тысячи рублей. Речь, конечно, идёт о доступном жилье с ремонтом и минимальным набором необходимой для жизни мебели и техники. Если сравнить эту сумму со стоимостью элитной модели iPhone 11 Pro Max с 512 Гб встроенной памяти по цене почти 132 тысячи рублей, то получается, что в Новосибирске за iPhone можно жить на съёмной квартире почти девять месяцев и успеть родить ребёнка.

Напомним, продавцы ждут большие очереди в начале продажи iPhone 11 в Новосибирске.