Подозрительная сумка на автовокзале Новосибирска: подробности

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Неопознанную сумку обнаружили пассажиры; посетителей и персонал эвакуировали.

О найденной в здании новосибирского автовокзала неизвестной сумке сообщил подписчик сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Подозрительный предмет обнаружили днём 19 сентября. В тот же момент прошла эвакуация пассажиров и сотрудников автовокзала. На место происшествия приехала бригада МЧС.

Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в сумке оказались чьи-то личные вещи. Личность хозяина забытых вещей сейчас устанавливается. Автовокзал функционирует в штатном режиме, добавили в МВД.

Напомним, накануне от вокзала Новосибирск-Главный до автовокзала запустили шаттл.