Подозрительная сумка на автовокзале Новосибирска: подробности

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Подозрительная сумка на автовокзале Новосибирска: подробностиРубрика: общество, проиcшествия
19.09.2019 15:24
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Неопознанную сумку обнаружили пассажиры; посетителей и персонал эвакуировали.
О найденной в здании новосибирского автовокзала неизвестной сумке сообщил подписчик сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Подозрительный предмет обнаружили днём 19 сентября. В тот же момент прошла эвакуация пассажиров и сотрудников автовокзала. На место происшествия приехала бригада МЧС.
Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в сумке оказались чьи-то личные вещи. Личность хозяина забытых вещей сейчас устанавливается. Автовокзал функционирует в штатном режиме, добавили в МВД.
Напомним, накануне от вокзала Новосибирск-Главный до автовокзала запустили шаттл.
Эмиль Фукс
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