Погода на выходные в Новосибирске: яркое солнце и сильный ветер

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Метеорологи обещают, что конец недели будет солнечным; однако яростный ветер может доставить массу неудобств.

Согласно предсказаниям синоптиков, ни одной капли дождя не упадёт с неба в эти выходные. Жители Новосибирска смогут насладиться солнечной и тёплой погодой.

По данным сайта Gismeteo, последний рабочий день недели встретит жителей города ясным небом. Температура воздуха составит +18 градусов, в течение дня потеплеет до +23. Однако день омрачится сильными порывами ветрами до 19 метров в секунду. МЧС предупреждает, что из-за чрезвычайно опасной непогоды возможны повреждение линий электропередач, срыв кровли с крыш зданий и падение незакрепленных конструкций. Атмосферное давление будет держаться у отметки 744 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 21 сентября, заметно похолодает до +8, но утро всё равно будет солнечным. Днём потеплеет до +16, однако вечером столбик термометра снова опустится до +11. Ветер будет дуть со скоростью 12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье осадков тоже не предвидится. Новосибирцев ожидает день без единого облака на небе. Воздух прогреется до +19, к вечеру едва заметно похолодает до +17 градусов. Южный ветер будет дуть с порывами до 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление всё воскресенье будет повышаться и достигнет отметки 751 миллиметр ртутного столба.

Напомним, 19 сентября МЧС предупредило новосибирцев о сильном ветре.