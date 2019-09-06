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Погода в Новосибирске на 19 сентября: немного туч и солнце

Рубрика: общество

19.09.2019 07:17

Фото с сайта pixabay.com

В четверг, 19 сентября, в Новосибирске ожидается переменная облачность и тепло; бабье лето продолжается.

В Новосибирске небо будет затянуто тучами несколько часов. Синоптики прогнозируют в четверг, 19 сентября, переменную облачность и без осадков. По данным сайта gismeteo.ru температура воздуха днём +17…+21 градус, ночью столбик термометра будет показывать +15…+17.

Ветер южный 4-6 метров в секунду, с порывами до 9-12. Атмосферное давление 744 мм ртутного столба, в течение дня будет стабильным.

Напомним, в конце августа в Новосибирске из-за сильного ветра были повалены несколько деревьев. 

 

Анатолий Якимов

Теги: погода Новосибирск

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вчера 18:53 Общество 0 Коммент.

Следком занялся делом убитого кота Моти в Новосибирске

вчера 18:22 Общество 0 Коммент.

Находящуюся в коме Анастасию Заворотнюк взяли под охрану

вчера 18:15 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:54 Общество 0 Коммент.

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В массовом ДТП в Новосибирске столкнулись шесть автомобилей

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Железное месиво на Ордынском шоссе: как доставали водителя из кабины бетоновоза

вчера 17:18 Хроника 0 Коммент.

Площадь Маркса перекроют на целый день из-за ярмарки

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников подписал соглашение об улучшении качества оказания онкологической медицинской помощи

вчера 16:54 Политика 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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