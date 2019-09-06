Погода в Новосибирске на 19 сентября: немного туч и солнце

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Погода в Новосибирске на 19 сентября: немного туч и солнцеРубрика: общество
19.09.2019 07:17
Фото с сайта pixabay.com
В четверг, 19 сентября, в Новосибирске ожидается переменная облачность и тепло; бабье лето продолжается.
В Новосибирске небо будет затянуто тучами несколько часов. Синоптики прогнозируют в четверг, 19 сентября, переменную облачность и без осадков. По данным сайта gismeteo.ru температура воздуха днём +17…+21 градус, ночью столбик термометра будет показывать +15…+17.
Ветер южный 4-6 метров в секунду, с порывами до 9-12. Атмосферное давление 744 мм ртутного столба, в течение дня будет стабильным.
Напомним, в конце августа в Новосибирске из-за сильного ветра были повалены несколько деревьев.
Анатолий Якимов
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