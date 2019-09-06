Поминки закончились кровавой резнёй среди родственников

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Поминки закончились кровавой резнёй среди родственниковРубрика: проиcшествия
19.09.2019 10:59
фото с сайта pixabay.com
Прощание с бабушкой в Улан-Удэ привело к очередным похоронам; мужчина защищался от родственника с топором.
Похороны пожилой женщины завершились смертью одного из родственников. Как сообщают бурятские СМИ, поссорились двое родственников в нетрезвом состоянии.
На прошлых выходных в столице Республики Бурятия прошли поминки старушки. Ближе к вечеру, когда закончилась официальная часть прощания, родственники продолжили выпивать в другом месте. Между двумя мужчинами начался конфликт, и один ударил второго по лицу.
Родственник не стал терпеть обиду и ушёл к себе домой, однако обидчик не успокоился – мужчина вооружился топором и пошёл завершать дело. Обиженный родственник испугался нападавшего на него разгневанного мужчины и ударил его в грудь кухонным ножом. Пострадавший скончался на месте.
Делом занимается местное управление СКР. Сейчас ведётся доследственная проверка для выяснения обстоятельств. Следователям предстоит узнать, действовал ли мужчина в целях необходимой самообороны.
Напомним, две недели назад подросток в Иркутске зарезал своего знакомого из-за ссоры.
Эмиль Фукс
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