Поминки закончились кровавой резнёй среди родственников

фото с сайта pixabay.com

Прощание с бабушкой в Улан-Удэ привело к очередным похоронам; мужчина защищался от родственника с топором.

Похороны пожилой женщины завершились смертью одного из родственников. Как сообщают бурятские СМИ, поссорились двое родственников в нетрезвом состоянии.

На прошлых выходных в столице Республики Бурятия прошли поминки старушки. Ближе к вечеру, когда закончилась официальная часть прощания, родственники продолжили выпивать в другом месте. Между двумя мужчинами начался конфликт, и один ударил второго по лицу.

Родственник не стал терпеть обиду и ушёл к себе домой, однако обидчик не успокоился – мужчина вооружился топором и пошёл завершать дело. Обиженный родственник испугался нападавшего на него разгневанного мужчины и ударил его в грудь кухонным ножом. Пострадавший скончался на месте.

Делом занимается местное управление СКР. Сейчас ведётся доследственная проверка для выяснения обстоятельств. Следователям предстоит узнать, действовал ли мужчина в целях необходимой самообороны.

Напомним, две недели назад подросток в Иркутске зарезал своего знакомого из-за ссоры.