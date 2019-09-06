«Породистые тоже плачут»: котёнка с врождённой патологией выбросили на улицу в Новосибирске

фото благотворительного фонда «Варежка» в социальной сети «ВКонтакте»

Котёнок породы мейн-кун оказался не нужен хозяевам из-за своей аномалии; малыш уже перенёс одну операцию.

Из-за врождённой патологии люди выкинули на улицу породистого котёнка мейн-куна. Информация об этом появилась в группе благотворительного фонда «Варежка» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мэни родился без анального отверстия. Генетическая аномалия. Когда котенок подрос, то небольшое отверстие, которое у него было, перестало позволять ему ходить в туалет и более-менее нормально жить. Потребовалась операция по формированию нового отверстия и долгая реабилитация», – сообщают волонтёры.

В настоящее время котёнок проходит курс лечения, но в будущем, когда Мэни повзрослеет, ему может понадобиться ещё одна операция.

Пользователи сети пожелали малышу скорейшего выздоровления и выразили надежду, что в скором времени у него появится новый дом, где животное окружат любовью и заботой.

Напомним, в конце августа котёнок с генетической мутацией нашёл себе дом в Новосибирске.