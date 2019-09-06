«Породистые тоже плачут»: котёнка с врождённой патологией выбросили на улицу в Новосибирске

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«Породистые тоже плачут»: котёнка с врождённой патологией выбросили на улицу в НовосибирскеРубрика: общество
19.09.2019 11:31
фото благотворительного фонда «Варежка» в социальной сети «ВКонтакте»
Котёнок породы мейн-кун оказался не нужен хозяевам из-за своей аномалии; малыш уже перенёс одну операцию.
Из-за врождённой патологии люди выкинули на улицу породистого котёнка мейн-куна. Информация об этом появилась в группе благотворительного фонда «Варежка» в социальной сети «ВКонтакте».
«Мэни родился без анального отверстия. Генетическая аномалия. Когда котенок подрос, то небольшое отверстие, которое у него было, перестало позволять ему ходить в туалет и более-менее нормально жить. Потребовалась операция по формированию нового отверстия и долгая реабилитация», – сообщают волонтёры.
В настоящее время котёнок проходит курс лечения, но в будущем, когда Мэни повзрослеет, ему может понадобиться ещё одна операция.
Пользователи сети пожелали малышу скорейшего выздоровления и выразили надежду, что в скором времени у него появится новый дом, где животное окружат любовью и заботой.
Напомним, в конце августа котёнок с генетической мутацией нашёл себе дом в Новосибирске.
Никита Минин
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