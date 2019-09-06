«Принца мчит искать»: сибирячка верхом на верблюде объехала пробку

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«Принца мчит искать»: сибирячка верхом на верблюде объехала пробкуРубрика: общество
19.09.2019 09:32
фото из паблика «АСТ-54» в соцсети Instagram
Необычное транспортное средство поразило жителей города; в час пик девушка передвигалась по магистрали на животном.
Жителей Новосибирска поразила девушка, которая, оседлав верблюда, проехалась по загруженному пробками городу. Видео появилось на странице паблика «АСТ-54» в социальной сети Instagram.
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«Пробки в восемь баллов, на верблюде быстрей!» – пишет очевидец, который заметил такую картину на Ипподромской магистрали.
Пользователи социальных сетей, которых очень рассмешила ситуация, отметили, что данный вид передвижения очень экологичный и удобный. Многие задались вопросом, когда в Новосибирске заработает служба «верблюжьего такси». Вот некоторые из самых смешных комментариев:
«Принца мчит искать, конь уже есть»;
«Араааааабская нооооочь»;
«Современные проблемы — современные решения»;
«Сорок дней можно не заправлять»;
«С зоопарка угнала»;
«Ольга Бузова с премии Муз-ТВ прискакала».
Напомним, 13 сентября верблюд заблокировал движение по трассе в Омской области.
Никита Минин
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