«Принца мчит искать»: сибирячка верхом на верблюде объехала пробку

фото из паблика «АСТ-54» в соцсети Instagram

Необычное транспортное средство поразило жителей города; в час пик девушка передвигалась по магистрали на животном.

Жителей Новосибирска поразила девушка, которая, оседлав верблюда, проехалась по загруженному пробками городу. Видео появилось на странице паблика «АСТ-54» в социальной сети Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пробки 8 баллов 😤 На верблюде быстрей! 🐫 Публикация от АСТ-54 (@instact54) 18 Сен 2019 в 4:42 PDT

«Пробки в восемь баллов, на верблюде быстрей!» – пишет очевидец, который заметил такую картину на Ипподромской магистрали.

Пользователи социальных сетей, которых очень рассмешила ситуация, отметили, что данный вид передвижения очень экологичный и удобный. Многие задались вопросом, когда в Новосибирске заработает служба «верблюжьего такси». Вот некоторые из самых смешных комментариев:

«Принца мчит искать, конь уже есть»;

«Араааааабская нооооочь»;

«Современные проблемы — современные решения»;

«Сорок дней можно не заправлять»;

«С зоопарка угнала»;

«Ольга Бузова с премии Муз-ТВ прискакала».

Напомним, 13 сентября верблюд заблокировал движение по трассе в Омской области.