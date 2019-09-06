Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕРОЯ ПУБЛИКАЦИИ

Пожилая селянка пошла в тайгу по грибы и пропала; погибшую искали почти сто человек.

Пропавшая в тайге Валентина Шашина найена погибшей, сообщили сегодня, 10 сентября, в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина ушла из дома 14 сентября, её искали пять дней. Ушла пенсионерка из села Вьюны Колыванского района Новосибирской области в лес за грибами. На её поиски отправились волонтёры, а также 40 военных. В итоге в тайге нашли мёртвое ело жензины.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» поблагодарили всех участников операции, включая сотрудников ОМВД по Колыванскому рйону и аварийно-спасательные службы области.

«Пожалуйста, выезжая в лес, позаботьтесь о безопасности своей и своих родных. Грибы не стоят вашей жизни», – призывают подписчиков администраторы группы отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 31 августа 2019 года пропавшего годовалого мальчика нашли мёртвым.