Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под Новосибирском

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Пропавшая в тайге пенсионерка найдена мёртвой под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
19.09.2019 20:14
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕРОЯ ПУБЛИКАЦИИ
Пожилая селянка пошла в тайгу по грибы и пропала; погибшую искали почти сто человек.
Пропавшая в тайге Валентина Шашина найена погибшей, сообщили сегодня, 10 сентября, в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Женщина ушла из дома 14 сентября, её искали пять дней. Ушла пенсионерка из села Вьюны Колыванского района Новосибирской области в лес за грибами. На её поиски отправились волонтёры, а также 40 военных. В итоге в тайге нашли мёртвое ело жензины.
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» поблагодарили всех участников операции, включая сотрудников ОМВД по Колыванскому рйону и аварийно-спасательные службы области.
«Пожалуйста, выезжая в лес, позаботьтесь о безопасности своей и своих родных. Грибы не стоят вашей жизни», – призывают подписчиков администраторы группы отряда «Лиза Алерт».
Напомним, 31 августа 2019 года пропавшего годовалого мальчика нашли мёртвым.
Дарья Мелехова
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Лента новостей
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