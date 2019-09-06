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Психически больной сибиряк терроризировал односельчан

Рубрика: проиcшествия

19.09.2019 17:04

фото с сайта pixabay.com

За пять месяцев от рук жителя Алтайского края пострадали четыре человека; одну из жертв мужчина убил табуретом. 

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил односельчанку в мае этого года, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. Не менее 13 ударов нанес женщине подозреваемый перед тем как скрыться. На следующий день мужчина не успокоился. Выпивая в компании других жителей Шипуновского района, он начал избивать собутыльников табуретом, метя в голову. Один из пострадавших отделался лёгкими ушибами, другой скончался на месте. 

Выяснилось, что сельский рецидивист в январе текущего года поссорился с работником местной котельной. В ходе конфликта мужчина достал нож и грозился убить рабочего. 

Следователи назначили подозреваемому психиатрическую экспертизу, которая выявила наличие у мужчины психического расстройства. Подозреваемого отправят на принудительное лечение в психиатрическую больницу. 

Напомним, в начале сентября житель Горно-Алтайска поджёг свою сожительницу, облив её бензином. 

Эмиль Фукс

Теги: убийство Алтайский край

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Предложить новость

«Шкода» опрокинулась на бок в час-пик в Октябрьском районе

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Бухгалтер администрации Новосибирской области украла из бюджета 160 тысяч рублей

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Фонд модернизации ЖКХ купит чёрную «Тойоту Камри» за 2 миллиона рублей

сегодня 16:25 Общество 0 Коммент.

«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выходить из дома

сегодня 16:14 Общество 0 Коммент.

Место в очереди за iPhone 11 в Новосибирске продают за 70 тысяч рублей

сегодня 16:06 Общество 0 Коммент.

В тюрьму за четыре флакона шампуня пойдёт бомж из Новосибирска

сегодня 15:49 Хроника 0 Коммент.

Подозрительная сумка на автовокзале Новосибирска: подробности

сегодня 15:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили восемь лет за дерзкое ограбление фаната СССР

сегодня 15:18 Общество 0 Коммент.

Физрук избил первоклассника в Сибири

сегодня 15:03 Хроника 0 Коммент.

Эксперты высоко оценили проект «Академгородок 2.0» на «Технопроме-2019»

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Врачи рассказали, как будут пытаться спасать Анастасию Заворотнюк

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Из Новосибирска на «Ласточке»: РЖД экспериментирует с поездами на Барнаул, Омск и Томск

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Футболисты «Новосибирска» присоединились к популярному флешмобу

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Бердские спасатели ночью сняли с моста отчаянного мужчину

сегодня 13:59 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области одобрил включение двух проектов в программу реиндустриализации

сегодня 13:30 Экономика 0 Коммент.

Власти Новосибирска начали проверку после падения женщины с ребёнком в яму с кипятком

сегодня 12:46 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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