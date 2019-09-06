Психически больной сибиряк терроризировал односельчан

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За пять месяцев от рук жителя Алтайского края пострадали четыре человека; одну из жертв мужчина убил табуретом.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил односельчанку в мае этого года, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. Не менее 13 ударов нанес женщине подозреваемый перед тем как скрыться. На следующий день мужчина не успокоился. Выпивая в компании других жителей Шипуновского района, он начал избивать собутыльников табуретом, метя в голову. Один из пострадавших отделался лёгкими ушибами, другой скончался на месте.

Выяснилось, что сельский рецидивист в январе текущего года поссорился с работником местной котельной. В ходе конфликта мужчина достал нож и грозился убить рабочего.

Следователи назначили подозреваемому психиатрическую экспертизу, которая выявила наличие у мужчины психического расстройства. Подозреваемого отправят на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Напомним, в начале сентября житель Горно-Алтайска поджёг свою сожительницу, облив её бензином.