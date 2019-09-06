Шесть человек вывели из пылающего барака в Новосибирске

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19.09.2019 21:23
Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Причиной пожара стал поджог автомобильной покрышки внутри подъезда; пламя перекинулось на лестничный марш.
Барак вспыхнул в третьем переулке Серафимовича в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщили сегодня, 19 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области
Причиной пожара, по словам спасателей, стал поджог автомобильных покрышек внутри дома. Огонь перекинулся на лестничный марш и перекрытие.
«Сообщение поступило в «19:36. Загорелся лестничный марш во втором подъезде дома, площадь горения – десять кв. м. Из первого подъезда люди смогли спастись до приезда спасателей, из второго с помощью специальных устройств удалось спасти шесть человек. Детей среди них нет. Никто не пострадал. С пожаром удалось справиться в 19:56», – рассказали в ведомстве.
Напомним, 13 сентября 2019 года новосибирцы спасли детей из горящей свалки в квартире.
Дарья Мелехова
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