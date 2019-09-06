«Шкода» опрокинулась на бок в час пик в Октябрьском районе

Фото подписчика Сиб.фм

ДТП усилило растущие пробки в час-пик; в аварии никто не пострадал.

Седан Toyota Camry въехал в Skoda на улице Бориса Богаткова, 73. В результате столкновения европейский автомобиль перевернулся на бок. О происшествии сообщил подписчик Сиб.фм. Выяснилось, что водитель Skoda не пропустил японский седан на повороте. Как сообщили Сиб.фм в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, никто из участников ДТП не пострадал. Тем не менее, на месте происшествия дежурит бригада скорой помощи.

Авария произошла примерно в 18:30 — самое загруженное время на местных дорогах. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает трафик в 6 баллов. Пробка в месте ДТП протянулась до пересечения Бориса Богаткова и улицы Тургенева. Её общая протяжённость составила 600 метров.

Напомним, сегодня массовая авария в центре Новосибирска привела к образованию пробок длиной в километр.