«Суперженщина» из Казахстана установила рекорд с трактором в Новосибирске

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«Суперженщина» из Казахстана установила рекорд с трактором в НовосибирскеРубрика: общество
19.09.2019 16:59
Фото ассоциации силового экстрима в соцсети «ВКонтакте»
Девушка завоевала звание чемпиона Азии по жиму лёжа к 24 годам; ранее сильная женщина ставила рекорды с трамваем и фурой.
Титулованная пауэрлифтер Дарья Нестерова сдвинула 10-тонный трактор «Беларус» на шесть с половиной метров. Сегодня, 19 сентября, официальное сообщество «Ассоциации российских силачей» в социальной сети «ВКонтакте» поздравило девушку с новым силовым рекордом в России.
Спортсменка успешно прошла вчерашнее испытание в рамках «Технопром Экспо 2019». Дарья Нестерова смогла протащить на тросе огромный десятитонный трактор «Беларус- 2023.3» за 01:52 на дистанции в шесть с половиной метров. Посол республики Казахстан в России Владимир Семашко поздравил девушку с новым рекордом.
«Трек-пул – моя коронка. Но трактор – это жесть! Всё дело в колёсах, они просто не двигаются, и каждый раз срыв идёт как в первый раз, что заметно на видео видно. Впервые тянула по лестнице, но было круто, честно, эмоции и ощущения – новые !», – написала в Instagram Дарья Нестерова (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).
Дарья Нестерова – известная женщина-пауэрлифтер из Казахстана, к 24 годам она завоевала звание чемпиона мира по пауэрлифтингу, чемпиона Азии по жиму лёжа WRPF, чемпиона Республики Казахстан по пауэрлифтингу IPF. Девушка начинала устанавливать зрелищные рекорды, протащив внедорожник весом около семи тонн, затем вытянула полный пассажиров 22-тонный трамвай, а в июле поставила новый рекорд с грузовиком MAN весом в 17 тонн.
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TRUCK PULL Трактор BELARUS-2022.3 Вес 10 тонн ! Все подробности и ощущения расскажу потом !
Напомним, в июле новосибирцы посадили вертолёт на «спичечный коробок» и стали чемпионками России.
Никита Манько
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