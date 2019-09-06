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«Суперженщина» из Казахстана установила рекорд с трактором в Новосибирске

Рубрика: общество

19.09.2019 16:59

Фото ассоциации силового экстрима в соцсети «ВКонтакте»

Девушка завоевала звание чемпиона Азии по жиму лёжа к 24 годам; ранее сильная женщина ставила рекорды с трамваем и фурой.

Титулованная пауэрлифтер Дарья Нестерова сдвинула 10-тонный трактор «Беларус» на шесть с половиной метров. Сегодня, 19 сентября, официальное сообщество «Ассоциации российских силачей» в социальной сети «ВКонтакте» поздравило девушку с новым силовым рекордом в России. 

Спортсменка успешно прошла вчерашнее испытание в рамках «Технопром Экспо 2019». Дарья Нестерова смогла протащить на тросе огромный десятитонный трактор «Беларус- 2023.3» за 01:52 на дистанции в шесть с половиной метров. Посол республики Казахстан в России Владимир Семашко поздравил девушку с новым рекордом. 

«Трек-пул – моя коронка. Но трактор – это жесть! Всё дело в колёсах, они просто не двигаются, и каждый раз срыв идёт как в первый раз, что заметно на видео видно. Впервые тянула по лестнице, но было круто, честно, эмоции и ощущения – новые !», – написала в Instagram Дарья Нестерова (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).

Дарья Нестерова – известная женщина-пауэрлифтер из Казахстана, к 24 годам она завоевала звание чемпиона мира по пауэрлифтингу, чемпиона Азии по жиму лёжа WRPF, чемпиона Республики Казахстан по пауэрлифтингу IPF. Девушка начинала устанавливать зрелищные рекорды, протащив внедорожник весом около семи тонн, затем вытянула полный пассажиров 22-тонный трамвай, а в июле поставила новый рекорд с грузовиком MAN весом в 17 тонн. 

 
 
 
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TRUCK PULL Трактор BELARUS-2022.3 Вес 10 тонн ! Все подробности и ощущения расскажу потом !

Публикация от Персональный Тренер 💪🏾Фитнес (@darinesterova)

Напомним, в июле новосибирцы посадили вертолёт на «спичечный коробок» и стали чемпионками России.

 

Никита Манько

Теги: спорт рекорды техника женщины

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Лента новостей

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сегодня 15:03 Хроника 0 Коммент.

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Губернатор Новосибирской области одобрил включение двух проектов в программу реиндустриализации

сегодня 13:30 Экономика 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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