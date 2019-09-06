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ТОП-5 лучших народных рецептов от простуды

Рубрика: общество

19.09.2019 05:05

Фото с сайта pixabay.com

Приближаются холода, а вслед за ними и простудные заболевания; редакция Сиб.фм рассмотрела рецепты от гриппа и ОРВИ, которыми пользовались наши родители и бабушки с дедушками.

С приходом осени растут очереди в поликлиниках. Несмотря на всеобщее утепление, граждане все равно заболевают. Корреспонденты Сиб.фм составили рейтинг народных рецептов от простуды и гриппа, доступные каждому.

5. Чай с лимоном

Это, пожалуй, самое простое средство от простуды. Но никак не менее эффективное из всех представленных. Дело в том, что лимоны богаты витамином С, к тому же они являются природным антисептиком. Многие вместо сахара добавляют в чай мёд. Но тут нужно проявлять осторожность, так как часто встречается аллергическая реакция на продукты пчеловодства. Мёд полезен тем, что в нём содержатся активные ферменты, которые оказывают бактерицидное действие. Так же он выступает катализатором, благодаря чему быстрее усваиваются витамины и полезные вещества.

Такой напиток можно пить в неограниченном количестве. Главное правило, чай не должен быть обжигающим. После того, как заварка будет залита кипятком, нужно будет дать время остыть.

4. Малиновое варенье

Как и в случае с чаем с лимоном, малиновое варенье лучше залить кипятком и дать немного остыть. Это отличное жаропонижающее и потогонное средство. Кроме того, в малине содержится природный аспирин – салициновая кислота. По сравнению с промышленным препаратом малина обладает более мягким действием, не раздражающим слизистую желудка и не вызывающим язву. В ягодах также содержатся дубильные вещества, выступающие антисептиком. В организме они блокируют воспалительные процессы и не дают им распространиться.

И, наконец, малина, как и лимон богата витамином С. А мы с детства знаем, что он помогает быстрее восстановить организм.

3. Чеснок

Рецептов от простуды с использованием чеснока очень много. И, как правило, все они действенные. Чеснок – это природный антибиотик. В нём содержится много фитонцидов. Самое распространённое средство – просто употреблять чеснок во время еды. Кто-то мелко режет зубчики, кто-то пропускает его через мясорубку или просто давит. Некоторые молотый или давленный чеснок смешивают с мёдом и принимают по одной чайной ложке, запивая стаканом воды. Другие кипятят 3-4 измельчённых зубчика в течение 15-20 минут, а потом дышат. Главное закрыть глаза.

Ни в коем случае нельзя закапывать чесночный сок в нос. Это может вызвать ожог слизистой. Лучше измельчённый зубчик замотать в бинт и дышать. Это средство хорошо от насморка и заложенного носа.

2. Молоко с мёдом

Про мёд мы уже говорили выше. А молоко полезно тем, что в нём содержится триптофан. Он необходим для синтеза природного успокоительного – сератонина. К тому же молоко богато ферментов, поддерживающих иммунитет. 

Обычно молоко подогревают и добавляют туда 4-5 столовых ложек мёда на литр молока. Можно добавить ванилин, мускат и корицу. Но это зависит от ваших предпочтений.

1. Баня

Если простуда только-только начала проявляться, лучше всего отправиться в баню. В парной у вас раскрываются поры и с потом выходят болезнетворные организмы. Благодаря высокой температуре в парилки усиливается кровообращение, в результате кровь очищается от токсинов. При повышенной температуре наружного воздуха в организме количество лейкоцитов увеличивается на 20%. За счёт этого бактерии и вирусы уничтожаются более эффективно. Влажный горячий пар выступает как ингалятор. Бронхи и лёгкие очищаются от слизи, за счёт этого увеличивается приток кислорода в кровь. Кроме того, многие капают разные масла, пихтовое, эвкалипта, что также является хорошим профилактическим средством, укрепляющим организм.

Все вышеуказанные способы борьбы с простудой сугубо индивидуальны. У некоторых есть индивидуальная непереносимость того или иного продута, либо они могут противопоказаны. Так мёд и малиновое варенье стоит с осторожностью принимать тем, кто страдает сахарным диабетом. Лимон и чеснок противопоказан тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Напомним, 17 сентября был опубликован рейтинг мест, где можно провести последние тёплые деньки.

 

Анатолий Якимов

Теги: рейтинги грипп болезнь

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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