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Трое подростков изнасиловали восьмиклассницу

Рубрика: проиcшествия

19.09.2019 13:58

фото с сайта pixabay.com

Несовершеннолетние напали на девочку ночью в Омске; самому старшему из них 15 лет.

Затащили в безлюдное место в одном из сёл Омской области и изнасиловали 14-летнюю девочку трое подростков. Об этом сообщает местное управление СКР. Несовершеннолетние учатся в одной школе – подозреваемым 13, 14 и 15 лет. 

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух подозреваемых за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Самый младший из злоумышленников ещё не достиг возраста уголовной ответственности, так что подростка могут поместить в колонию для несовершеннолетних. Двое других сейчас задержаны и находятся в СИЗО до выяснения обстоятельств происшествия. 

Напомним, на прошлой неделе безработные мужчина и женщина изнасиловали 17-летнего подростка. 

Эмиль Фукс

Теги: Омская область изнасилование

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Врачи рассказали, как будут пытаться спасать Анастасию Заворотнюк

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Из Новосибирска на «Ласточке»: РЖД экспериментирует с поездами на Барнаул, Омск и Томск

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Футболисты «Новосибирска» присоединились к популярному флешмобу

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Бердские спасатели ночью сняли с моста отчаянного мужчину

сегодня 13:59 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области одобрил включение двух проектов в программу реиндустриализации

сегодня 13:30 Экономика 0 Коммент.

Власти Новосибирска начали проверку после падения женщины с ребёнком в яму с кипятком

сегодня 12:46 Хроника 0 Коммент.

«Манеры – лицо мужчины»: четверть опрошенных новосибирцев не хотят уступать девушкам место в транспорте

сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

Больше ста человек не могут вылететь из Новосибирска из-за неисправности самолёта

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

Налогом на утилизацию авто возмущены новосибирские автомобилисты

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

«Породистые тоже плачут»: котёнка с врождённой патологией выбросили на улицу в Новосибирске

сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

Массовое ДТП в центре Новосибирска: пробки больше километра

сегодня 11:23 Хроника 0 Коммент.

Эксперты Минздрава разрешили пить алкоголь каждый день

сегодня 10:39 Общество 0 Коммент.

По цене iPhone в Новосибирске можно снять квартиру и выносить беременность

сегодня 10:18 Общество 0 Коммент.

Бойцовый пёс травмировал мужчину в Бердске

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Робот вылечил девушку с редкой болезнью в клинике Мешалкина в Новосибирске

сегодня 09:12 Общество 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору недорогого вина

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Кафе с енотами появилось в Новосибирске

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 19 сентября: немного туч и солнце

сегодня 07:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 19 сентября

сегодня 06:31 Афиша 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

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