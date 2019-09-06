Трое подростков изнасиловали восьмиклассницу

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Трое подростков изнасиловали восьмиклассницуРубрика: проиcшествия
19.09.2019 13:58
фото с сайта pixabay.com
Несовершеннолетние напали на девочку ночью в Омске; самому старшему из них 15 лет.
Затащили в безлюдное место в одном из сёл Омской области и изнасиловали 14-летнюю девочку трое подростков. Об этом сообщает местное управление СКР. Несовершеннолетние учатся в одной школе – подозреваемым 13, 14 и 15 лет.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух подозреваемых за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Самый младший из злоумышленников ещё не достиг возраста уголовной ответственности, так что подростка могут поместить в колонию для несовершеннолетних. Двое других сейчас задержаны и находятся в СИЗО до выяснения обстоятельств происшествия.
Напомним, на прошлой неделе безработные мужчина и женщина изнасиловали 17-летнего подростка.
Эмиль Фукс
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