Трое подростков изнасиловали восьмиклассницу

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Несовершеннолетние напали на девочку ночью в Омске; самому старшему из них 15 лет.

Затащили в безлюдное место в одном из сёл Омской области и изнасиловали 14-летнюю девочку трое подростков. Об этом сообщает местное управление СКР. Несовершеннолетние учатся в одной школе – подозреваемым 13, 14 и 15 лет.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух подозреваемых за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Самый младший из злоумышленников ещё не достиг возраста уголовной ответственности, так что подростка могут поместить в колонию для несовершеннолетних. Двое других сейчас задержаны и находятся в СИЗО до выяснения обстоятельств происшествия.

Напомним, на прошлой неделе безработные мужчина и женщина изнасиловали 17-летнего подростка.