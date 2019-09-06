Улицу Ленина открыли для движения в Новосибирске

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Сегодня утром возобновилось сквозное движение по улице Ленина в Новосибирске; участок был закрыт с 1 августа.

На улице Ленина в Новосибирске наконец-то открыли движение. Участок от площади Ленина до Советской был закрыт больше месяца. Работы по ремонту теплотрассы здесь начались 1 августа, а закончиться должны были 15 сентября.

На участке перекладывали теплотрассу. Объём работ оказался значительно больше запланированного. Энергетики анонсировали открытие движения 20 сентября, но смогли убрать блоки и закопать траншеи на день раньше.

Напомним, с 1 августа в Новосибирске из-за ремонта теплотрасс перекрыли три важных магистрали.