Улицу Ленина открыли для движения в Новосибирске

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Улицу Ленина открыли для движения в НовосибирскеРубрика: общество
19.09.2019 08:54
Фото 2ГИС
Сегодня утром возобновилось сквозное движение по улице Ленина в Новосибирске; участок был закрыт с 1 августа.
На улице Ленина в Новосибирске наконец-то открыли движение. Участок от площади Ленина до Советской был закрыт больше месяца. Работы по ремонту теплотрассы здесь начались 1 августа, а закончиться должны были 15 сентября.
На участке перекладывали теплотрассу. Объём работ оказался значительно больше запланированного. Энергетики анонсировали открытие движения 20 сентября, но смогли убрать блоки и закопать траншеи на день раньше.
Напомним, с 1 августа в Новосибирске из-за ремонта теплотрасс перекрыли три важных магистрали.
Татьяна Картавых
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