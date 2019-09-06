В тюрьму за четыре флакона шампуня пойдёт бомж из Новосибирска

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Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу из магазина бытовой химии; мужчина без определённого места жительства украл четыре флакона шампуня.

В среду, 18 сентября, в одном из магазинов Кировского района неизвестный мужчина взял с прилавка товар и попытался скрыться, не заплатив. Об этом сообщает сайт ГУ МВД по Новосибирской области.

Как стало известно, 44-летний мужчина взял четыре флакона шампуня и ушёл без оплаты. Его задержали сотрудники дорожно-постовой службы. Они задержали мужчину и выяснили, что у него отсутствует определённое место жительства и род занятий. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе ведомства, грабителю грозит наказание – до семи лет лишения свободы.

Напомним, 24 июля стало известно о том, что беременная жительница Алтайского края украла еды на 3 миллиона рублей.