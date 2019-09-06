Власти Новосибирска начали проверку после падения женщины с ребёнком в яму с кипятком

СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО СУ СК РФ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

После падения женщины с малолетним ребёнком в яму с кипятком в Центральном районе Новосибирска власти начали проверку причин трагедии; одновременно они просят жителей сообщать по телефону «горячей линии» о потенциально опасных местах в городе.

Проверку по факту чрезвычайного происшествия на улице Ядринцевской в Новосибирске, где 18 сентября женщина и ребёнок провалились в заполненную кипятком тепловую камеру, проведёт новосибирская мэрия. На имя градоначальника региональные власти направили письмо с поручением разобраться в причинах трагедии и принять меры для недопущения подобного впредь. Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что в регионе составляется карта мест, небезопасных для пребывания детей и подростков. Чтобы сделать её максимально актуальной, власти просят жителей передавать информацию о неогороженных строительных объектах, траншеях, открытых канализационных люках и оборванных электропроводах в общественные приёмные органов местного самоуправления либо по телефону «горячей линии» минтруда области — 8 800 100-00-82.

Напомним, 18 сентября Сиб.фм публиковал видео с места, где женщина с ребёнком провалились в яму с кипятком.