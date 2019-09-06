Врачи рассказали, как будут пытаться спасать Анастасию Заворотнюк

фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram

Анастасия лежит в частной элитной клинике Москвы; по сообщениям различных СМИ, она находится в коме из-за отёка мозга.

Медики определились со стратегией лечения актрисы сериала «Моя прекрасная няня». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящее время первостепенное значение имеют антибактериальная терапия и терапия, направленная на коррекцию отёка мозга. Также специальные препараты поддерживают артериальное давление звезды отечественных сериалов.

По словам издания, Анастасии проводят инфузионную терапию. Это метод лечения, когда в кровь вводятся различные растворы, которые должны восстанавливать объём и состав жидкой среды организма.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Анастасия Заворотнюк узнала о смертельном диагнозе весной 2019 года. Врачи диагностировали у неё глиобластому – агрессивную форму опухоли головного мозга. Тогда немецкие медики попытались вылечить актрису и произвели трепанацию черепа, однако после возвращения из Германии Анастасии стало только хуже. Частная польская клиника тоже не смогла помочь артистке театра и кино.

Напомним, 18 сентября стало известно, что находящуюся в коме Анастасию Заворотнюк взяли под охрану.