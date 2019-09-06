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Врачи рассказали, как будут пытаться спасать Анастасию Заворотнюк

Рубрика: общество

19.09.2019 14:34

фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram

Анастасия лежит в частной элитной клинике Москвы; по сообщениям различных СМИ, она находится в коме из-за отёка мозга.

Медики определились со стратегией лечения актрисы сериала «Моя прекрасная няня». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящее время первостепенное значение имеют антибактериальная терапия и терапия, направленная на коррекцию отёка мозга. Также специальные препараты поддерживают артериальное давление звезды отечественных сериалов. 

По словам издания, Анастасии проводят инфузионную терапию. Это метод лечения, когда в кровь вводятся различные растворы, которые должны восстанавливать объём и состав жидкой среды организма. 

Ранее Сиб.фм сообщал, что Анастасия Заворотнюк узнала о смертельном диагнозе весной 2019 года. Врачи диагностировали у неё глиобластому – агрессивную форму опухоли головного мозга. Тогда немецкие медики попытались вылечить актрису и произвели трепанацию черепа, однако после возвращения из Германии Анастасии стало только хуже. Частная польская клиника тоже не смогла помочь артистке театра и кино.

Напомним, 18 сентября стало известно, что находящуюся в коме Анастасию Заворотнюк взяли под охрану.

 

Никита Минин

Теги: кино онкология актриса

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Подозрительная сумка на автовокзале Новосибирска: подробности

сегодня 15:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили восемь лет за дерзкое ограбление фаната СССР

сегодня 15:18 Общество 0 Коммент.

Физрук избил первоклассника в Сибири

сегодня 15:03 Хроника 0 Коммент.

Эксперты высоко оценили проект «Академгородок 2.0» на «Технопроме-2019»

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

Врачи рассказали, как будут пытаться спасать Анастасию Заворотнюк

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Из Новосибирска на «Ласточке»: РЖД экспериментирует с поездами на Барнаул, Омск и Томск

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Футболисты «Новосибирска» присоединились к популярному флешмобу

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:59 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:30 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 12:46 Хроника 0 Коммент.

«Манеры – лицо мужчины»: четверть опрошенных новосибирцев не хотят уступать девушкам место в транспорте

сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

Больше ста человек не могут вылететь из Новосибирска из-за неисправности самолёта

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

Налогом на утилизацию авто возмущены новосибирские автомобилисты

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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